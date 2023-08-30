Более ста человек с ОВЗ приняли участие в реабилитационном молодежном форуме в Тюмени

В депсоцразвития ТО напомнили, что мероприятия по поддержке молодых инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства региона и органов исполнительной власти. В 2021 году на очередной трехлетний период в Тюменской области принята программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.