Более ста человек с ОВЗ приняли участие в реабилитационном молодежном форуме в Тюмени

Posted 30 августа, 11:12
Published 30 августа, 11:12
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Фестиваль направлен на активное вовлечение молодых инвалидов по зрению в деятельность Всероссийского общества слепых, в том числе в сфере всесторонней реабилитации и образовательной деятельности для людей с нарушением зрения.
В программу мероприятия вошли образовательные треки по нескольким направлениям:
— новости в законодательства;
— знакомство с профессиями Колледжа производственных и социальных технологий города Тюмени;
— возможности трудоустройства на учебно-реабилитационном предприятии «Тюмень-Старт»;
— встреча с представителями Российской школы подготовки собак-проводников ВОС;
— военно-патриотический квест «Марш-бросок» и др.
Форум посетили более 100 участников из Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, ХМАО-Югры и Тюменской области.
В депсоцразвития ТО напомнили, что мероприятия по поддержке молодых инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства региона и органов исполнительной власти. В 2021 году на очередной трехлетний период в Тюменской области принята программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.