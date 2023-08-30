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Posted 30 августа, 11:12

Published 30 августа, 11:12

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Более ста человек с ОВЗ приняли участие в реабилитационном молодежном форуме в Тюмени

Более ста человек с ОВЗ приняли участие в реабилитационном молодежном форуме в Тюмени

30 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
В Тюмени прошёл областной образовательный реабилитационный молодежный форум для слепых и слабовидящих людей «Будущее за нами 2023». Мероприятие длилось два дня, с 28 по 30 августа, на базе реабилитационного центра «Родник», сообщает региональный департамент соцразвития.

Фестиваль направлен на активное вовлечение молодых инвалидов по зрению в деятельность Всероссийского общества слепых, в том числе в сфере всесторонней реабилитации и образовательной деятельности для людей с нарушением зрения.

⁣В программу мероприятия вошли образовательные треки по нескольким направлениям:

— новости в законодательства;

— знакомство с профессиями Колледжа производственных и социальных технологий города Тюмени;

— возможности трудоустройства на учебно-реабилитационном предприятии «Тюмень-Старт»;

— встреча с представителями Российской школы подготовки собак-проводников ВОС;

— военно-патриотический квест «Марш-бросок» и др.

⁣Форум посетили более 100 участников из Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, ХМАО-Югры и Тюменской области.

В депсоцразвития ТО напомнили, что мероприятия по поддержке молодых инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства региона и органов исполнительной власти. В 2021 году на очередной трехлетний период в Тюменской области принята программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.

В тюменском центре «Родник» реабилитации детей помогают творческие занятия
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