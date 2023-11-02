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Уровень безработицы в Тюменской области стремится к нулю

Уровень безработицы в Тюменской области стремится к нулю

2 ноября 2023, 02:14
Фото: Николай Русанов / 1MI
В 2023 году число безработных достигло минимального показателя за последние 10 лет. В поиске работы в центр занятости обратились 22 400 человек.

Уровень безработицы в Тюменской области близок к нулю. Как сообщают в информационном центре регионального Правительства, число зарегистрированных безработных в регионе составило 2 300 человек, что является минимальным показателем за последние 10 лет.

По состоянию на 26 октября 2023 года, работодателями Тюменской области заявлено 8 200 вакансий. В основном, требуются люди в сферах обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли, ремонта транспорта, сельского хозяйства, охоты и рыболовства. Еще 3 300 заявленных вакансий связаны с отраслью строительства.

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За период с января по октябрь в службу занятости населения за помощью в поиске работы обратились 22 400 человек, 13 600 смогли трудоустроиться.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские барбершопы заявили о дефиците парикмахеров. Специалистов не хватает даже несмотря на высокие предлагаемые зарплаты.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Тюменцы#Работа#Зарплата#Статистика#Безработица#Любовь Селезнева
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