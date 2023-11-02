Уровень безработицы в Тюменской области стремится к нулю

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Published Сегодня, 02:14
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Уровень безработицы в Тюменской области близок к нулю. Как сообщают в информационном центре регионального Правительства, число зарегистрированных безработных в регионе составило 2 300 человек, что является минимальным показателем за последние 10 лет.
По состоянию на 26 октября 2023 года, работодателями Тюменской области заявлено 8 200 вакансий. В основном, требуются люди в сферах обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли, ремонта транспорта, сельского хозяйства, охоты и рыболовства. Еще 3 300 заявленных вакансий связаны с отраслью строительства.
За период с января по октябрь в службу занятости населения за помощью в поиске работы обратились 22 400 человек, 13 600 смогли трудоустроиться.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские барбершопы заявили о дефиците парикмахеров. Специалистов не хватает даже несмотря на высокие предлагаемые зарплаты.