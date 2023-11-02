Уровень безработицы в Тюменской области стремится к нулю

По состоянию на 26 октября 2023 года, работодателями Тюменской области заявлено 8 200 вакансий. В основном, требуются люди в сферах обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли, ремонта транспорта, сельского хозяйства, охоты и рыболовства. Еще 3 300 заявленных вакансий связаны с отраслью строительства.