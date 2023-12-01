Стало известно, кто из тюменских медиков получит губернаторскую выплату

Мера социальной поддержки распространяется на медиков, оказывающих медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, центральных, районных и участковых больниц, а также на медработников отделений выездной патронажной паллиативной медпомощи, уточняет информационный центр правительства Тюменской области.