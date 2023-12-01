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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

Медики, оказывающие паллиативную помощь тюменцам, получат выплату

Стало известно, кто из тюменских медиков получит губернаторскую выплату

1 декабря 2023, 05:46
Фото: Midjourney

Медики, оказывающие паллиативную помощь тюменцам, получат выплату

Распоряжение подписано Александром Моором. Сумма выплаты составит от 8 до 18.5 тысячи рублей.

Медики, оказывающие паллиативную помощь тюменцам, получат губернаторскую выплату. Александр Моор подписал распоряжение, согласно которому средства получат врачи, средний и младший медперсонал.

Мера социальной поддержки распространяется на медиков, оказывающих медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, центральных, районных и участковых больниц, а также на медработников отделений выездной патронажной паллиативной медпомощи, уточняет информационный центр правительства Тюменской области.

Сумма выплаты составит от 8 до 18.5 тысячи рублей в зависимости от категории медработника.

Ранее «Наш город» рассказал тюменцам, на сколько в регионе вырастет прожиточный минимум. Он увеличится 1 января 2024 года.

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#Общество#Медицина#Тюменская область#Здоровье#Здравоохранение#Помощь#Выплаты#Медики#Медицинская помощь#Социальные выплаты#Паллиативная помощь#Любовь Селезнева
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