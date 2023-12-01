Стало известно, кто из тюменских медиков получит губернаторскую выплату

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Медики, оказывающие паллиативную помощь тюменцам, получат губернаторскую выплату. Александр Моор подписал распоряжение, согласно которому средства получат врачи, средний и младший медперсонал.
Мера социальной поддержки распространяется на медиков, оказывающих медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, центральных, районных и участковых больниц, а также на медработников отделений выездной патронажной паллиативной медпомощи, уточняет информационный центр правительства Тюменской области.
Сумма выплаты составит от 8 до 18.5 тысячи рублей в зависимости от категории медработника.
Ранее «Наш город» рассказал тюменцам, на сколько в регионе вырастет прожиточный минимум. Он увеличится 1 января 2024 года.