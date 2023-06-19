Губернатор: детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда» выполняет важную миссию

В отделении медицинской реабилитации глава региона осмотрел палаты, в которых дети находятся вместе с родителями, кабинет физиотерапии, игровую комнату.



Особый интерес губернатора вызвал зал кинезиотерапии. Именно тут находится уникальный аппаратно-программный комплекс для локомоторной терапии в безопорном состоянии «Крисаф», который создал резидент Тюменского технопарка и «Сколково» Ильдар Рахматуллин. Специалисты центра «Надежда» активно участвовали в тестировании комплекса. Сейчас они продолжают научные исследования в целях совершенствования «Крисафа». Процедуры на нем дают хорошие результаты, отметила главный врач Вера Змановская.



В 2022 году медицинскую реабилитационную помощь в центре «Надежда» получили 3 766 детей, 20 процентов из них — в возрасте до двух лет. Среди пациентов — не только тюменские ребятишки, но и юные жители многих регионов России, в том числе Ямала и Югры.



Центр «Надежда» активно включился в работу по оказанию помощи детям из новых регионов России. Александр Моор познакомился с юной жительницей Донецка Никой, которая проходит 28-дневный курс реабилитации. «Нам здесь очень нравится. Высококвалифицированные специалисты и теплый прием. Надеемся на хороший результат», — поделилась с главой региона мама девочки Виктория Чауш.



В подразделении паллиативной медицинской помощи детям губернатору рассказали, что пациенты обеспечиваются качественными медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Основным источником финансирования является бюджет Тюменской области. С 2022 года стационарная паллиативная медицинская помощь была оказана 212 детям.



Кроме того, в 2022 году 96 семей, имеющих детей с паллиативным статусом, получили в общей сложности 198 единиц необходимого им медицинского оборудования.



«У нас работают четыре выездных бригады, которые оказывают паллиативную помощь по месту жительства. Еще одна такая бригада действует в областной больнице № 4 Ишима. Все они оснащены по последнему слову техники, обеспечены современной медицинской техникой и автотранспортом. В общей сложности выездные бригады обслуживают 528 детей. Только на это направление нашей работы из областного бюджета ежегодно выделяется порядка 38 миллионов рублей», — сообщила Вера Змановская.



По ее словам, центр «Надежда» предоставляет детям, нуждающимся в паллиативной помощи, возможность реабилитации. Именно в этом заключается ценность тюменского опыта, который вызывает серьезный интерес не только в нашей стране, но и в Европе.



«Центр „Надежда“ выполняет важную миссию. Обсудили перспективы его дальнейшего развития. Планы большие. Нужны теплые переходы между корпусами, ремонт помещений, спуск к озеру и благоустройство территории. Обязательно поможем», — резюмировал Александр Моор.