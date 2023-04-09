В тюменском центре «Родник» реабилитации детей помогают творческие занятия

Педагоги тюменского реабилитационного центра «Родник» и их воспитанники неоднократно становились призерами различных конкурсов, как регионального, так и федерального значения. Стоит отметить, что признание творческих успехов ребят, всегда позитивно отражается на их мотивации и реабилитации в целом.