В тюменском центре «Родник» реабилитации детей помогают творческие занятия

Posted 9 апреля 12:28
Published 9 апреля 12:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Необычные занятия проводит с детьми социальный педагог Ольга Архипова. Специалист подбирает для каждого ребенка индивидуальные задания: достраивание простой незавершенной фигуры, работа по рисунку-схеме, конструирование целых сюжетных картинок.
«Геометрическое конструирование — не только увлекательное творческое занятие, но и очень полезное. Оно развивает мелкую моторику, тактильное восприятие, пространственную ориентацию. В процессе построения заданных фигур у ребенка формируется осмысление цвета, формы, величины, развивается умение находить предметы с заданными свойствами», — пояснили в Центре.
Педагоги тюменского реабилитационного центра «Родник» и их воспитанники неоднократно становились призерами различных конкурсов, как регионального, так и федерального значения. Стоит отметить, что признание творческих успехов ребят, всегда позитивно отражается на их мотивации и реабилитации в целом.
Также напомним, летом прошлого года на базе центра «Родник» стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам с ОВЗ и инвалидностью, здесь подбирают специальные развивающие занятия.