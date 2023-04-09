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Posted 9 апреля 12:28

Published 9 апреля 12:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

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В тюменском центре «Родник» реабилитации детей помогают творческие занятия

9 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
В реабилитационном центре «Родник» программу оздоровления детей составляют занятия физкультурой и творчеством. К примеру, ребята с удовольствием осваивают геометрическое конструирование, которое развивает моторику и пространственную ориентацию, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Необычные занятия проводит с детьми социальный педагог Ольга Архипова. Специалист подбирает для каждого ребенка индивидуальные задания: достраивание простой незавершенной фигуры, работа по рисунку-схеме, конструирование целых сюжетных картинок.

«Геометрическое конструирование — не только увлекательное творческое занятие, но и очень полезное. Оно развивает мелкую моторику, тактильное восприятие, пространственную ориентацию. В процессе построения заданных фигур у ребенка формируется осмысление цвета, формы, величины, развивается умение находить предметы с заданными свойствами», — пояснили в Центре.

Педагоги тюменского реабилитационного центра «Родник» и их воспитанники неоднократно становились призерами различных конкурсов, как регионального, так и федерального значения. Стоит отметить, что признание творческих успехов ребят, всегда позитивно отражается на их мотивации и реабилитации в целом.

Также напомним, летом прошлого года на базе центра «Родник» стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам с ОВЗ и инвалидностью, здесь подбирают специальные развивающие занятия.

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