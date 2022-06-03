В Тюмени реализуются пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью

«В Свердловской и Тюменской областях начался пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Благодаря проекту 2,6 тыс. ребят в возрасте от 4 до 17 лет смогут воспользоваться услугами по реабилитации. И здесь важен комплексный подход — от выявления проблем и барьеров, с которыми сталкиваются дети с особенностями развития и их родители, до обучения использования ТСР», пояснил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.