В Тюмени реализуются пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью

Пилот будет проводиться в период 2022–2024 гг. Минтрудом России совместно с ФСС, Федеральным казначейством, ФБ МСЭ.
«В Свердловской и Тюменской областях начался пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Благодаря проекту 2,6 тыс. ребят в возрасте от 4 до 17 лет смогут воспользоваться услугами по реабилитации. И здесь важен комплексный подход — от выявления проблем и барьеров, с которыми сталкиваются дети с особенностями развития и их родители, до обучения использования ТСР», пояснил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.
Проект предусматривает специальные развивающие занятия, подобранные исходя из диагноза. Цель такого обучения — задействовать все ресурсы, имеющиеся у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.
После апробации проект может быть растиражирован другими регионами России. В пилоте принимают участие дети, у которых инвалидность установлена впервые. Оплатить такие услуги можно по электронному сертификату. На реализацию проекта планируется потратить порядка 300 млн рублей ежегодно.
По выбору родителей ребенка-инвалида услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, в том числе в полустационарной и в стационарной форме с предоставлением проживания и питания ребенку-инвалиду, а также сопровождающему его лицу.
В пилоте принимает участие 7 организаций Тюменской области и 7 организаций Свердловской области. Во время эксперимента будут отработаны также организационно-правовые и финансовые механизмы оказания услуг по соцреабилитации и абилитации детей с инвалидностью.
В настоящее время в Тюменской области действует комплекс мер поддержи детей с инвалидностью, а также их семей. К примеру, в регионе ежемесячное вознаграждение выплачивается опекунам, попечителям и приемным родителям, воспитывающим больного ребенка.
Стоит отметить, что Тюменская область регулярно участвует в различных федеральных пилотных проектах. Некоторые из них оказались настолько успешными, что опыт региона тиражируется на другие субъекты. К примеру, Тюменская служба занятости со своими лучшими практиками стала одной из первых участниц всероссийского конкурса.