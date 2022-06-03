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В Тюмени реализуются пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью

3 июня 10:56
Фото: 1Mi
В Тюменской и Свердловской областях стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, сообщает департамент социального развития региона.

Пилот будет проводиться в период 2022–2024 гг. Минтрудом России совместно с ФСС, Федеральным казначейством, ФБ МСЭ.

«В Свердловской и Тюменской областях начался пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Благодаря проекту 2,6 тыс. ребят в возрасте от 4 до 17 лет смогут воспользоваться услугами по реабилитации. И здесь важен комплексный подход — от выявления проблем и барьеров, с которыми сталкиваются дети с особенностями развития и их родители, до обучения использования ТСР», пояснил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.

Проект предусматривает специальные развивающие занятия, подобранные исходя из диагноза. Цель такого обучения — задействовать все ресурсы, имеющиеся у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.

После апробации проект может быть растиражирован другими регионами России. В пилоте принимают участие дети, у которых инвалидность установлена впервые. Оплатить такие услуги можно по электронному сертификату. На реализацию проекта планируется потратить порядка 300 млн рублей ежегодно.

По выбору родителей ребенка-инвалида услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, в том числе в полустационарной и в стационарной форме с предоставлением проживания и питания ребенку-инвалиду, а также сопровождающему его лицу.

В пилоте принимает участие 7 организаций Тюменской области и 7 организаций Свердловской области. Во время эксперимента будут отработаны также организационно-правовые и финансовые механизмы оказания услуг по соцреабилитации и абилитации детей с инвалидностью.

В настоящее время в Тюменской области действует комплекс мер поддержи детей с инвалидностью, а также их семей. К примеру, в регионе ежемесячное вознаграждение выплачивается опекунам, попечителям и приемным родителям, воспитывающим больного ребенка.

Стоит отметить, что Тюменская область регулярно участвует в различных федеральных пилотных проектах. Некоторые из них оказались настолько успешными, что опыт региона тиражируется на другие субъекты. К примеру, Тюменская служба занятости со своими лучшими практиками стала одной из первых участниц всероссийского конкурса.

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