Александр Моор: люди с ОВЗ должны иметь все возможности для самореализации

Ранее в Тюмени прошел цикл семинаров по уходу за детьми с особенностями развития. А 2022 году в регионе будет запущен пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов. К участию в проекте будут привлекаться дети от 4 до 17 лет, впервые получившие категорию «ребенок-инвалид». В реализацию программы включены 8 социальных учреждений Тюменской области. При выявлении необходимости в получении услуг реабилитационно-медицинского характера, будет определяться возможность лечения. Саму необходимость будут выявлять медицинские эксперты.