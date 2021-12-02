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Александр Моор: люди с ОВЗ должны иметь все возможности для самореализации

2 декабря 2021, 12:23
Фото: 1Mi
Международный день инвалидов – значимая дата, которая показывает важность внимания к людям с особыми потребностями. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в обращении к жителям региона.

Глава региона призвал тюменцев быть более внимательными друг к другу и пожелал всем жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Сегодня в Тюменской области почти 100 тысяч людей с инвалидностью. Это неотъемлемая часть нашего общества, поэтому так важно создавать равные условия для самореализации. Совместно с общественниками, некоммерческими организациями, добровольцами мы продолжаем развивать региональную систему социальной помощи и реабилитации, внедряем инновационные технологии», отметил губернатор.

Ранее в Тюмени прошел цикл семинаров по уходу за детьми с особенностями развития. А 2022 году в регионе будет запущен пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов. К участию в проекте будут привлекаться дети от 4 до 17 лет, впервые получившие категорию «ребенок-инвалид». В реализацию программы включены 8 социальных учреждений Тюменской области. При выявлении необходимости в получении услуг реабилитационно-медицинского характера, будет определяться возможность лечения. Саму необходимость будут выявлять медицинские эксперты.

Ранее в Тюмени во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоялся осенний Кубок КВН среди инвалидов, в котором победила команда из Ялуторовска. Организаторами и учредителями мероприятия стали департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамент социального развития Тюменской области, Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов, областной реабилитационный центр «Родник», Дворец творчества и спорта «Пионер».

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