Ежегодно в Тюменской области растет объем отремонтированных дорог

В целом за последнюю пятилетку по нацпроекту «БКД» в Тюменской области отремонтировано 1134,6 км дорог. Нормативное состояние дорог (главный показатель результативности) в регионе выросло с 80 до 84%, а состояние местных дорог улучшилось до 63,15%.