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Posted 25 мая, 11:23

Published 25 мая, 11:23

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Ежегодно в Тюменской области растет объем отремонтированных дорог

Ежегодно в Тюменской области растет объем отремонтированных дорог

25 мая 2024, 11:23
Фото: 1MI
В Тюменской области с каждым годом увеличивается объем дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В нынешнем сезоне в регионе по федеральной программе запланирована реконструкция еще 170 участков дорог, сообщает ГУС Тюменской области.

Дорожники за сезон приведут в порядок 254,3 км покрытия. Это на 50 км больше, чем в прошлом году.

«Будут отремонтированы путепроводы на развязках Верхнего Бора и Казарово на Обходе г. Тюмени. Подрядные организации восстановят мост через р. Вагай на а/д „Аромашево-Кротово-Большое Сорокино“ и мост через реку Тура в сторону Метелёво», — пояснили в Главном управлении строительства ТО.

В целом за последнюю пятилетку по нацпроекту «БКД» в Тюменской области отремонтировано 1134,6 км дорог. Нормативное состояние дорог (главный показатель результативности) в регионе выросло с 80 до 84%, а состояние местных дорог улучшилось до 63,15%.

«Ежегодно объём выполняемых в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ работ растёт. Это происходит по понятным причинам — количество дорог в регионе ежегодно увеличивается. Дороги требуют внимания. Качество тюменских дорог — это приоритет», — отметил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.

Ранее тюменские власти составили рейтинг дорожных объектов, обновленных по нацпроекту. В пятерку лучших попали самые заметные и значимые для региона проекты.

ГУС Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, обновленных по нацпроекту
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