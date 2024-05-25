Ежегодно в Тюменской области растет объем отремонтированных дорог

Posted 25 мая, 11:23
Published 25 мая, 11:23
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Дорожники за сезон приведут в порядок 254,3 км покрытия. Это на 50 км больше, чем в прошлом году.
«Будут отремонтированы путепроводы на развязках Верхнего Бора и Казарово на Обходе г. Тюмени. Подрядные организации восстановят мост через р. Вагай на а/д „Аромашево-Кротово-Большое Сорокино“ и мост через реку Тура в сторону Метелёво», — пояснили в Главном управлении строительства ТО.
В целом за последнюю пятилетку по нацпроекту «БКД» в Тюменской области отремонтировано 1134,6 км дорог. Нормативное состояние дорог (главный показатель результативности) в регионе выросло с 80 до 84%, а состояние местных дорог улучшилось до 63,15%.
«Ежегодно объём выполняемых в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ работ растёт. Это происходит по понятным причинам — количество дорог в регионе ежегодно увеличивается. Дороги требуют внимания. Качество тюменских дорог — это приоритет», — отметил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.
Ранее тюменские власти составили рейтинг дорожных объектов, обновленных по нацпроекту. В пятерку лучших попали самые заметные и значимые для региона проекты.