Тюменцам рассказали, когда и на сколько в регионе вырастет прожиточный минимум

Увеличится он чуть больше, чем на тысячу рублей. В следующем году, судя по документу, для жизни тюменцам будет необходимо около 15,5 тысяч рублей. Для трудоспособных граждан эта сумма будет еще чуть выше — почти 17 тысяч. А вот для детей и пенсионеров — ниже. 13290 и 14989 соответственно.