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Прожиточный минимум увеличат в Тюменской области с 1 января 2024

Тюменцам рассказали, когда и на сколько в регионе вырастет прожиточный минимум

23 ноября 2023, 16:12
Фото: 1MI

Прожиточный минимум увеличат в Тюменской области с 1 января 2024

С 1 января 2024 года в Тюменской области вырастет прожиточный минимум. Соответствующее решение приняли региональные власти, и опубликовали проект постановления.

Увеличится он чуть больше, чем на тысячу рублей. В следующем году, судя по документу, для жизни тюменцам будет необходимо около 15,5 тысяч рублей. Для трудоспособных граждан эта сумма будет еще чуть выше — почти 17 тысяч. А вот для детей и пенсионеров — ниже. 13290 и 14989 соответственно.

Сейчас, напомним, прожиточный минимум в Тюменской области составляет 14 375 рублей. Эту сумму, отметим также, применяют для расчета пособий и иных социальных выплат.

Ранее «Наш город» рассказывал, что зарплата меньше 20 тысяч рублей оказалась редкостью — такую получают только 8 процентов тюменцев. Область попала в топ-20 регионов страны с самыми высокими зарплатами.

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#Общество#Касается каждого#Дети#Пенсионеры#Социальные выплаты#Прожиточный минимум#Жизнь#Инна Доровская
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