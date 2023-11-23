Тюменцам рассказали, когда и на сколько в регионе вырастет прожиточный минимум

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Увеличится он чуть больше, чем на тысячу рублей. В следующем году, судя по документу, для жизни тюменцам будет необходимо около 15,5 тысяч рублей. Для трудоспособных граждан эта сумма будет еще чуть выше — почти 17 тысяч. А вот для детей и пенсионеров — ниже. 13290 и 14989 соответственно.
Сейчас, напомним, прожиточный минимум в Тюменской области составляет 14 375 рублей. Эту сумму, отметим также, применяют для расчета пособий и иных социальных выплат.
Ранее «Наш город» рассказывал, что зарплата меньше 20 тысяч рублей оказалась редкостью — такую получают только 8 процентов тюменцев. Область попала в топ-20 регионов страны с самыми высокими зарплатами.