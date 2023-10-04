Социальный контракт для малоимущих в Тюмени в 2024 году

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:25
Условие для заключения социального контракта — статус «малоимущий», который должен официально иметь заявитель или семья, претендующая на поддержку. Только в этом случае они могут рассчитывать на помощь — однократные или регулярные (ежемесячные) выплаты, возможности для обучения и работы.
Социальный контракт для малоимущих в 2024 году россияне могут заключить с государством на тех же условиях, что и в 2023 году. Общие требования устанавливаются на федеральном уровне, тогда как субъекты Федерации могут дополнять их на свое усмотрение, выбирая новые меры, предлагая определенные условия.
В Тюменской области, согласно ФЗ РФ № 178, возможность заключить социальный контракт есть у граждан, относящихся к следующим категориям:
Соответствующее право также имеют все резиденты региона, которые могут доказать и подтвердить путем представления соответствующих документов и справок, что их суммарный доход за месяц не превышает одного размера прожиточного минимума по области, и тот факт, что ситуация, в которой они оказались, возникла не по их собственной вине.
Что нужно для оформления социального соглашения и участия в соответствующей социальной программе? В первую очередь малоимущий должен собрать документы:
Для того чтобы заключить социальный государственный контракт, нужно подготовить справку об инвалидности (при ее наличии) и ряд документов, отражающих оплату различных обязательных расходов.
После того как заявление и все документы будут поданы в органы социальной защиты, сотрудники начнут изучать обращение и принимать по нему решение. Обязательная процедура — собеседование с заявителем, в рамках которого он будет отвечать на вопросы, предоставлять информацию о тех проблемах, которые имеет сам малоимущий или/и его семья.
Социальное соглашение имеет ключевую цель — повысить уровень жизни заявителя или семьи, имеющей статус малоимущей. При рассмотрении каждого из заявлений органы соцзащиты ориентируются на индивидуальный фактор, в том числе и в рамках подбора условий действия соглашения.
Государство, предоставляя гражданам возможность заключить социальный контракт, предлагает варианты помощи в нескольких направлениях:
Также оказывается содействие и на старте любых начинаний, направленных на повышение благосостояния и социального уровня.
Действие, которое имеет социальный контракт, распространяется на определенный период. В этот период малоимущий может рассчитывать на социальную помощь, которая предоставляется в следующем формате:
В Тюменской области выплаты зафиксированы в следующих размерах:
Также помощь в размере 14 375 руб. ежемесячно предоставляется на нужды первоочередной категории семьям, в которых насчитывается от пяти несовершеннолетних детей.
Социальный контракт, согласно ФЗ РФ № 178, имеет определенный срок действия, который ограничен
Если специалисты органов социальной защиты сочтут необходимым, то срок действия может быть продлен.
Социальное соглашение может быть прекращено в силу таких обстоятельств:
Кроме того, государственный социальный контракт прекращается фактически в том случае, если малоимущий подал в соцзащиту поддельные справки и документы.
Если в том, что соцконтракт прекращен, виноват заявитель/семья, он обязан вернуть финансовую помощь в полном объеме. На возврат дается срок — 1 месяц.
Заявление на социальный контракт и комплект необходимых документов резиденты Тюменской области могут направить в местные органы социальной защиты.
Следует отметить, что малоимущий заявитель или его семья заключает соцконтракт с регионом.
В Тюмени органы социальной защиты населения осуществляют прием по адресам:
Время приема граждан необходимо уточнять.
В Тюмени МФЦ открыты по адресам:
График работы многофункциональных центров — будние дни и суббота; воскресенье — выходной. Записываться на подачу документов необходимо заблаговременно.
Подать заявление на соцконтракт можно на портале «Госуслуги». Подача осуществляется в несколько этапов:
— прохождение регистрации на сайте и получение учетной верифицированной записи;
— заполнение соответствующего заявления в режиме онлайн — для этого нужно перейти в личный кабинет.
Далее заполненное заявление и заранее подготовленные цифровые копии документов отправляются в соцзащиту. О результатах проверки заявитель будет информирован сообщением в личном кабинете.