«Пятое колесо»: депутат из Тюмени высказалась о налоге на бездетность

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
Депутат Госдумы из Тюменской области Ксения Горячева снова высказалась касаемо запрета абортов. На этот раз она раскритиковала предложение ввести налог на бездетность и премирование врачей, которым удалось отговорить женщину от прерывания беременности.
«Как дополнительная трата семейного бюджета может помочь решиться на рождение ребенка — не понимаю совсем. Работать должно наоборот: семьям, которые заводят ребенка, помогать деньгами. О, вау, такая мера уже есть и работает — материнский капитал называется. Так почему бы ее не усилить вместо очередной нагрузки на граждан», — высказалась Горячева на своей странице ВКонтакте.
Ее поддерживают комментаторы. В их числе и женщины, и мужчины.
«А что будут делать с теми, у кого нет диагноза „Бесплодие“, но и ребенка завести не получается? Некоторые семьи годами готовятся к ЭКО, копят деньги на операцию, обследование и т д. А им придется ещё и налог повышенный платить», — рассуждает Алексей Зорин.
Ее мнение о премировании врачей, отговаривающих женщин от аборта, также нашло поддержку. По мнению Горячевой, такая попытка замотивировать медиков обернется поддельными справками о спасенной жизни.
«Есть работающие механизмы, к которым зачем-то пытаются приделать не только пятое колесо, а еще и весло, и мотор, и что только нет. Дайте жилье и денег — все, больше ничем помогать не нужно, только не мешать», — пишет Горячева.
Она дополнила, что бюджетные деньги можно тратить более эффективно: например, на индексацию зарплат бюджетникам, а все предлагаемые меры ничего хорошего в себе не несут.
Ранее «Наш город» сообщал, что Ксения Горячева нашла способ борьбы с травлей в школах. Она считает, что во всех учебных заведениях нужно замерять «Индекс дружелюбия» и выискивать конфликтных учеников.