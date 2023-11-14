nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Эксперты рассказали, будут ли запрещать аборты в Тюменской области.

«Этого нельзя допустить!»: запретят ли аборты в Тюменской области?

14 ноября 2023, 07:47
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, будут ли запрещать аборты в Тюменской области.

Эксперты показали портрет типичной тюменки, решившейся на аборт

На сегодняшний день уже, как минимум, в 2 регионах России частные клиники отказались от проведения абортов. Может ли Тюменская область вступить в их ряды и чем это обернется для тюменских женщин? «Наш город» разобрался в вопросе.

Почему хотят запретить аборты?

Предложенное в Госдуме ограничение на проведение абортов вызвало огромный резонанс у россиянок. Депутаты предложили ограничить проведение абортов — оставить их можно будет только государственную больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка. Это предложение охотно поддержало духовенство, патриарх Кирилл заявил, что это нововведение может увеличить население страны, «как по движению волшебной палочки». На данный момент повышение демографии — это основная причина из-за которой хотят ввести изменения в условия проведения абортов.

Однако это предложение уже получило ряд серьезной критики. Прямо на заседании Госдумы Ксения Горячева, депутат VIII созыва, родившаяся в Тюменской области, заявила, что эта мера решить указанную проблему не поможет.

«Запрет абортов — это не выход из сложившейся демографической ситуации. Вместо этого нужна реальная поддержка тех, кто планирует семью. Если родители будут знать, что государство им поможет в любой сложной ситуации, рождаемость будет расти», — высказалась депутат с трибуны.

Высказывались по вопросу и медийные личности. Так, тюменская телеведущая Алена Водонаева призвала депутатов «отстать от маток женщин» и заняться вопросом улучшения условий жизни россиян. Также звезда напомнила о том, что еще в 2017 году президент Владимир Путин отметил, что запрет абортов подтолкнет девушек обращаться в подпольные клиники.

«Пойдут решать проблему кустарным методом»: новый закон об абортах до 18 лет
Узнать подробнее

С вышеуказанным заявлением согласна и тюменский акушер-гинеколог Ирина Верещагина. Она уверена, что аборты не оказывают существенного влияние на демографию региона.

«У нас в области число абортов идет на спад, насколько мне известно, показатель прерывания беременности в этом году колеблется на уровне 16, это значит, что на 100 рожденных в области детей приходится 16 абортов. Причем чаще всего беременность прерывают взрослые женщины, у которых уже есть дети. Обычно они просто понимают, что финансово не потянут еще одного ребенка. Если им не окажет помощь квалифицированный врач, то они пойдут к бабке-целительнице с проволочной вешалкой или будут непонятные таблетки на черном рынке покупать», — говорит гинеколог.

Действительно, в Тюменской области за последние шесть лет число абортов снизилось на 28%. Усредненный портрет женщины, желающей сделать аборт выглядит так — ей 33 года, у нее есть муж и минимум один ребенок. В региональной программе по повышению рождаемости также указано, что в 92% случаев обратившиеся для проведения аборта женщины отмечали, что это решение они приняли сами. 93% из них приходили к врачам до момента, когда беременность составляла менее 12 недель. Наиболее частые причины прерывания беременности — экономические — 59,3%, социальные — 23,9%, психологические — 16,8%.

Есть ли необходимость во введении ограничений на проведение абортов в регионе?

Чем чреваты предложенные ограничения?

Один из основных аргументов против введения ограничений на проведение абортов — это факт того, что женщины не откажутся от прерывания беременности, а станут решать проблему кустарным методом. Как уже упомянула гинеколог Верещагина, это практически установленный факт.

«К тому же не стоит забывать о том, что аборты порою делают и жертвы изнасилований, которые не хотят воспитывать дитя от преступника. Бывают и случаи репродуктивного насилия в регионе, когда мужчины против воли женщины оплодотворяют ее. Ситуации разные и нельзя запрещать женщине распоряжаться ее телом», — считает Верещагина.

Однако духовенство уже успело высказаться и по вопросу изнасилований, как представитель РПЦ Иерей Филипп Ильяшенко, женщина должна родить ребенка даже после изнасилования, так как аборт в таком случае считается «великим грехом».

С этим заявлением тюменские врачи не согласны категорически, гинеколог из известной частной клиники в Тюмени, высказавший мнение анонимно, считает, что священники не должны высказываться по вопросам, касающимся здоровья, медицины и преступности. Он также уверен, что запрет абортов может вовсе привести к снижению численности населения, так как при использовании непрофессиональных методов проведения абортов, может погибнуть, и мать, и плод. Вот это, по словам врача, и будет настоящим грехом.

«Медикаментозный аборт — это чудо медицины. Минимальный вред для здоровья и решение проблемы с нежелательной беременностью. Причем после этого женщина не теряет возможность забеременеть и родить здорового ребенка. Но если женщины начнут искать в интернете способы самостоятельно прервать беременность или будут искать „специалистов“ на стороне, то вот это уже может грозить бесплодием или даже смертью», — говорит врач.

Только за последний месяц россияне более 5 тысяч раз искали в интернете способы прервать беременность в домашних условиях. В Тюменской области этот и схожие запросы вбивали в поисковики более 100 раз.

«Все прекрасно понимают, что за 8 недель в государственной клинике практически никто не успеет прервать нежелательную беременность. И чего мы добьемся? Помимо перечисленного, у нас будут заполнены бейби-боксы, мы начнем находить мертвых младенцев в канализации и контейнерах, у нас может вырасти число самоубийств, да что угодно! Этого нельзя допустить!», — говорит гинеколог.

Также он сообщил, что в государственных клиниках, якобы, оказывают давление на женщин. Пульсацию клетки на первых неделях беременности называют сердцебиением, а спрашивая об аборте, порою напрямую употребляют слово «убийство».

«Это недопустимо, это не профессионально. У клеток на первых неделях никакого сердца нет и убрать этот сгусток клеток — это в вопросе гуманности то же самое, что избавиться от вируса. Нет там никакого ребенка на ранних сроках», — говорит врач.
Истории тюменок, забеременевших в детском возрасте
Узнать подробнее

Могут ли тюменские частные клиники отказаться от абортов?

Мы опросили представителей тюменских частных клиник и на данный момент ни в одной из них не планируют ограничить или исключить услугу прерывания беременности. Также в департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что на данный момент никаких изменений, касающихся условий проведения абортов в Тюменской области не принято.

Против ограничений выступает и тюменское феминистическое сообщество, его представительница Милана Романова считает, что мужчины вовсе не имеют право вносить изменения в проведение медицинских процедур для женщин.

«У нас в Госдуме около 15% женщины. И только они могут высказать компетентное мнение по вопросу. Обратите внимание, сегодня женщины-политики со всей страны говорят о том, что это бред. Не может человек, у которого вовсе нет матки, распоряжаться матками всех россиянок», — считает представительница тюменского феминистического сообщества.

На сегодняшний день в Тюменской области по-прежнему можно прервать беременность в клинике. Однако неизвестно, дойдет ли идея депутатов Госдумы до реализации.

Читайте также:
«Денег хватит только на витамины»: как в Тюменской области подорожали лекарства?«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури«Тяжело дышать и жить»: как тюменцы переносят ОРВИ, грипп и COVID-19
#Общество#Опросы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Здоровье#Здравоохранение#Рождаемость#Аборты#Алиса Вернер
Подпишитесь
Сладкая осень: тюменцам рассказали, какой шоколад поможет справиться с хандрой
Вчера, 09:53
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Сегодня, 05:04
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Сегодня, 07:40
«Индекс дружелюбия»: тюменский депутат придумала, как бороться с травлей в школах
Сегодня, 04:39
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Сегодня, 06:04