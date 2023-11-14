«Этого нельзя допустить!»: запретят ли аборты в Тюменской области?

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Предложенное в Госдуме ограничение на проведение абортов вызвало огромный резонанс у россиянок. Депутаты предложили ограничить проведение абортов — оставить их можно будет только государственную больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка. Это предложение охотно поддержало духовенство, патриарх Кирилл заявил, что это нововведение может увеличить население страны, «как по движению волшебной палочки». На данный момент повышение демографии — это основная причина из-за которой хотят ввести изменения в условия проведения абортов.
Однако это предложение уже получило ряд серьезной критики. Прямо на заседании Госдумы Ксения Горячева, депутат VIII созыва, родившаяся в Тюменской области, заявила, что эта мера решить указанную проблему не поможет.
«Запрет абортов — это не выход из сложившейся демографической ситуации. Вместо этого нужна реальная поддержка тех, кто планирует семью. Если родители будут знать, что государство им поможет в любой сложной ситуации, рождаемость будет расти», — высказалась депутат с трибуны.
Высказывались по вопросу и медийные личности. Так, тюменская телеведущая Алена Водонаева призвала депутатов «отстать от маток женщин» и заняться вопросом улучшения условий жизни россиян. Также звезда напомнила о том, что еще в 2017 году президент Владимир Путин отметил, что запрет абортов подтолкнет девушек обращаться в подпольные клиники.
С вышеуказанным заявлением согласна и тюменский акушер-гинеколог Ирина Верещагина. Она уверена, что аборты не оказывают существенного влияние на демографию региона.
«У нас в области число абортов идет на спад, насколько мне известно, показатель прерывания беременности в этом году колеблется на уровне 16, это значит, что на 100 рожденных в области детей приходится 16 абортов. Причем чаще всего беременность прерывают взрослые женщины, у которых уже есть дети. Обычно они просто понимают, что финансово не потянут еще одного ребенка. Если им не окажет помощь квалифицированный врач, то они пойдут к бабке-целительнице с проволочной вешалкой или будут непонятные таблетки на черном рынке покупать», — говорит гинеколог.
Действительно, в Тюменской области за последние шесть лет число абортов снизилось на 28%. Усредненный портрет женщины, желающей сделать аборт выглядит так — ей 33 года, у нее есть муж и минимум один ребенок. В региональной программе по повышению рождаемости также указано, что в 92% случаев обратившиеся для проведения аборта женщины отмечали, что это решение они приняли сами. 93% из них приходили к врачам до момента, когда беременность составляла менее 12 недель. Наиболее частые причины прерывания беременности — экономические — 59,3%, социальные — 23,9%, психологические — 16,8%.
Один из основных аргументов против введения ограничений на проведение абортов — это факт того, что женщины не откажутся от прерывания беременности, а станут решать проблему кустарным методом. Как уже упомянула гинеколог Верещагина, это практически установленный факт.
«К тому же не стоит забывать о том, что аборты порою делают и жертвы изнасилований, которые не хотят воспитывать дитя от преступника. Бывают и случаи репродуктивного насилия в регионе, когда мужчины против воли женщины оплодотворяют ее. Ситуации разные и нельзя запрещать женщине распоряжаться ее телом», — считает Верещагина.
Однако духовенство уже успело высказаться и по вопросу изнасилований, как представитель РПЦ Иерей Филипп Ильяшенко, женщина должна родить ребенка даже после изнасилования, так как аборт в таком случае считается «великим грехом».
С этим заявлением тюменские врачи не согласны категорически, гинеколог из известной частной клиники в Тюмени, высказавший мнение анонимно, считает, что священники не должны высказываться по вопросам, касающимся здоровья, медицины и преступности. Он также уверен, что запрет абортов может вовсе привести к снижению численности населения, так как при использовании непрофессиональных методов проведения абортов, может погибнуть, и мать, и плод. Вот это, по словам врача, и будет настоящим грехом.
«Медикаментозный аборт — это чудо медицины. Минимальный вред для здоровья и решение проблемы с нежелательной беременностью. Причем после этого женщина не теряет возможность забеременеть и родить здорового ребенка. Но если женщины начнут искать в интернете способы самостоятельно прервать беременность или будут искать „специалистов“ на стороне, то вот это уже может грозить бесплодием или даже смертью», — говорит врач.
Только за последний месяц россияне более 5 тысяч раз искали в интернете способы прервать беременность в домашних условиях. В Тюменской области этот и схожие запросы вбивали в поисковики более 100 раз.
«Все прекрасно понимают, что за 8 недель в государственной клинике практически никто не успеет прервать нежелательную беременность. И чего мы добьемся? Помимо перечисленного, у нас будут заполнены бейби-боксы, мы начнем находить мертвых младенцев в канализации и контейнерах, у нас может вырасти число самоубийств, да что угодно! Этого нельзя допустить!», — говорит гинеколог.
Также он сообщил, что в государственных клиниках, якобы, оказывают давление на женщин. Пульсацию клетки на первых неделях беременности называют сердцебиением, а спрашивая об аборте, порою напрямую употребляют слово «убийство».
«Это недопустимо, это не профессионально. У клеток на первых неделях никакого сердца нет и убрать этот сгусток клеток — это в вопросе гуманности то же самое, что избавиться от вируса. Нет там никакого ребенка на ранних сроках», — говорит врач.
Мы опросили представителей тюменских частных клиник и на данный момент ни в одной из них не планируют ограничить или исключить услугу прерывания беременности. Также в департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что на данный момент никаких изменений, касающихся условий проведения абортов в Тюменской области не принято.
Против ограничений выступает и тюменское феминистическое сообщество, его представительница Милана Романова считает, что мужчины вовсе не имеют право вносить изменения в проведение медицинских процедур для женщин.
«У нас в Госдуме около 15% женщины. И только они могут высказать компетентное мнение по вопросу. Обратите внимание, сегодня женщины-политики со всей страны говорят о том, что это бред. Не может человек, у которого вовсе нет матки, распоряжаться матками всех россиянок», — считает представительница тюменского феминистического сообщества.
На сегодняшний день в Тюменской области по-прежнему можно прервать беременность в клинике. Однако неизвестно, дойдет ли идея депутатов Госдумы до реализации.