«Этого нельзя допустить!»: запретят ли аборты в Тюменской области?

Действительно, в Тюменской области за последние шесть лет число абортов снизилось на 28%. Усредненный портрет женщины, желающей сделать аборт выглядит так — ей 33 года, у нее есть муж и минимум один ребенок. В региональной программе по повышению рождаемости также указано, что в 92% случаев обратившиеся для проведения аборта женщины отмечали, что это решение они приняли сами. 93% из них приходили к врачам до момента, когда беременность составляла менее 12 недель. Наиболее частые причины прерывания беременности — экономические — 59,3%, социальные — 23,9%, психологические — 16,8%.