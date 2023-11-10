«Отстаньте от наших маток»: Водонаева высказалась о запрете абортов

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Духовенство Крыма попросило частные клиники прекратить делать аборты, на что те спокойно согласились. Процедуру продолжат проводить в государственных больницах: там с женщинами также будут работать психологи.
Этот факт не остался незамеченным для телеведущей Алены Водонаевой. В своем Телеграм-канале она рассказала, что думает об этой ситуации.
Экс-участница «Дома-2» напомнила, что еще в 2017 году президент Владимир Путин отметил, что запрет абортов подтолкнет девушек обращаться в подпольные клиники. Тут, как говорит Водонаева, она с ним полностью согласна.
«И от себя скажу — отстаньте от наших маток!», — пишет тюменка.
Мнение телеведущей разделяет и ее аудитория.
«Надо уровень жизни и зарплаты поднимать, а не аборты запрещать! Бред просто. Вы сделайте зарплату каждой женщине хотя бы тысяч 300 и посмотрите, как рождаемость вверх пойдет. Зачем ей ребенок, если у неё у самой ничего нет? Что она сможет ему дать?», — поддерживает Водонаеву девушка с ником Лиза.
Подписчицы считают, что женщина вправе сама решать, делать ей аборт или нет, а демографические вопросы таким образом решить нельзя. К тому же, запрет процедуры прерывания беременности, опасаются девушки, повлечет за собой запрет на средства контрацепции.
Ранее Алена Водонаева рассказала, собирается ли покидать Россию. Также девушка достаточно нелестно высказалась о тех, кто уехал из страны.