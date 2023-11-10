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Тюменка Алена Водонаева выступила против запрета абортов в частных клиниках

«Отстаньте от наших маток»: Водонаева высказалась о запрете абортов

10 ноября 2023, 02:34
Фото: 1MI

Тюменка Алена Водонаева выступила против запрета абортов в частных клиниках

Новость о том, что частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения процедур прерывания беременности, возмутила тюменку. Мнение телеведущей разделяют и ее подписчицы.

Духовенство Крыма попросило частные клиники прекратить делать аборты, на что те спокойно согласились. Процедуру продолжат проводить в государственных больницах: там с женщинами также будут работать психологи.

Этот факт не остался незамеченным для телеведущей Алены Водонаевой. В своем Телеграм-канале она рассказала, что думает об этой ситуации.

Экс-участница «Дома-2» напомнила, что еще в 2017 году президент Владимир Путин отметил, что запрет абортов подтолкнет девушек обращаться в подпольные клиники. Тут, как говорит Водонаева, она с ним полностью согласна.

«И от себя скажу — отстаньте от наших маток!», — пишет тюменка.

Мнение телеведущей разделяет и ее аудитория.

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Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте
«Надо уровень жизни и зарплаты поднимать, а не аборты запрещать! Бред просто. Вы сделайте зарплату каждой женщине хотя бы тысяч 300 и посмотрите, как рождаемость вверх пойдет. Зачем ей ребенок, если у неё у самой ничего нет? Что она сможет ему дать?», — поддерживает Водонаеву девушка с ником Лиза.

Подписчицы считают, что женщина вправе сама решать, делать ей аборт или нет, а демографические вопросы таким образом решить нельзя. К тому же, запрет процедуры прерывания беременности, опасаются девушки, повлечет за собой запрет на средства контрацепции.

Ранее Алена Водонаева рассказала, собирается ли покидать Россию. Также девушка достаточно нелестно высказалась о тех, кто уехал из страны.

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