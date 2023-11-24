nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Тюменской области сократилось количество абортов

В Тюменской области женщины стали реже делать аборты

24 ноября 2023, 07:38
Фото: 1MI

В Тюменской области сократилось количество абортов

В Тюменской области в течение последних восьми лет сокращается число абортов. В этом году количество случаев прерывания беременности уменьшилось на 19% по сравнению с 2022 годом. Об этом «Нашему Городу» рассказали в областном департаменте здравоохранения.
Сюжет
Дети
«С 2015 года в регионе наблюдается ежегодное снижение числа абортов. В 2021 году по сравнению с 2020 годом показатель снизился на 17,9%, в 2022 году — на 11,3% по сравнению с 2021 годом. Большая часть тюменок, прервавших беременность, — женщины в возрасте от 31 года до 38 лет», — отметили в ведомстве.

И добавили, что положительной тенденции способствует отлаженная работа по проведению доабортного консультирования, в том числе консультации психологов и мотивационное анкетирование.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году мамами стали 80 несовершеннолетних жительниц региона. Самой младшей из них — 16 лет. В целом в Тюменской области за 0 месяце 2023 года на свет появились более 13,5 тысяч малышей.

Читайте также:
Упавшие цены на топливо не остановили рост цен в Тюменской областиБольшая часть тюменцев тратит свой заработок на оплату кредитов и покупку едыВ Тюменской области резко похолодает до -18
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Департамент здравоохранения#Новости тюмени#Аборты#Беременность
Подпишитесь
«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры
Вчера, 07:27
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
Сегодня, 06:23
На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников
Вчера, 02:17
Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря
Сегодня, 05:31
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
Сегодня, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
Сегодня, 06:10