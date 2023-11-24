В Тюменской области женщины стали реже делать аборты

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
«С 2015 года в регионе наблюдается ежегодное снижение числа абортов. В 2021 году по сравнению с 2020 годом показатель снизился на 17,9%, в 2022 году — на 11,3% по сравнению с 2021 годом. Большая часть тюменок, прервавших беременность, — женщины в возрасте от 31 года до 38 лет», — отметили в ведомстве.
И добавили, что положительной тенденции способствует отлаженная работа по проведению доабортного консультирования, в том числе консультации психологов и мотивационное анкетирование.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году мамами стали 80 несовершеннолетних жительниц региона. Самой младшей из них — 16 лет. В целом в Тюменской области за 0 месяце 2023 года на свет появились более 13,5 тысяч малышей.