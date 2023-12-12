Директор тюменского предприятия скрыл от налоговой 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Директор коммерческой организации скрыл от налоговой инспекции более 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.
«В 2022–2023 годах обвиняемый, являясь директором одной из коммерческих организаций, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в размере более 300 млн рублей, производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Тобольский городской суд. Мужчине грозят до пяти лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени гендиректор фирмы утаил от налоговой 225 миллионов рублей. На счет бизнесмена наложен арест.