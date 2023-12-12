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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Директор тобольского предприятия скрыл от налоговой 20 миллионов рублей

Директор тюменского предприятия скрыл от налоговой 20 миллионов рублей

12 декабря 2023, 08:25
Фото: 1MI

Директор тобольского предприятия скрыл от налоговой 20 миллионов рублей

Мужчина производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика. Ему грозят до пяти лет лишения свободы.
Сюжет
Суд

Директор коммерческой организации скрыл от налоговой инспекции более 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«В 2022–2023 годах обвиняемый, являясь директором одной из коммерческих организаций, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в размере более 300 млн рублей, производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Тобольский городской суд. Мужчине грозят до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени гендиректор фирмы утаил от налоговой 225 миллионов рублей. На счет бизнесмена наложен арест.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Директор#Новости тюмени#Налог#Любовь Селезнева
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