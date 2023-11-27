В Тюмени осудят директора фирмы, утаившего от налоговой четверть миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Как пояснили в ведомстве «Нашему городу», обвиняемый руководит компанией по производству металлоконструкций. Он и его заместитель в течение трех лет — с 2019 по 2022 годы, отражали в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивные сведения о договорах с контрагентами, которые по факту никаких услуг предприятию не оказывали.
«В результате незаконных действий размер неуплаченного в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость превысил 225 млн рублей», — отметили в прокуратуре Тюменской области.
Пока велось следствие на счета бизнесмена, на которых хранилось 233 млн рублей, был наложен арест.
Дело в отношении соучастника предпринимателя расследуется отдельно.