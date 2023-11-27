В Тюмени осудят директора фирмы, утаившего от налоговой четверть миллиона рублей

Как пояснили в ведомстве «Нашему городу», обвиняемый руководит компанией по производству металлоконструкций. Он и его заместитель в течение трех лет — с 2019 по 2022 годы, отражали в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивные сведения о договорах с контрагентами, которые по факту никаких услуг предприятию не оказывали.