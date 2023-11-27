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В Тюмени осудят директора фирмы, утаившего от налоговой четверть миллиона рублей

В Тюмени осудят директора фирмы, утаившего от налоговой четверть миллиона рублей

27 ноября 2023, 11:18
Фото: Midjourney
Прокуратура Тюменской области передала в суд уголовное дело в отношении 47-летнего бизнесмена, который утаил от уплаты налогов более четверти миллиона рублей.

Как пояснили в ведомстве «Нашему городу», обвиняемый руководит компанией по производству металлоконструкций. Он и его заместитель в течение трех лет — с 2019 по 2022 годы, отражали в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивные сведения о договорах с контрагентами, которые по факту никаких услуг предприятию не оказывали.

«В результате незаконных действий размер неуплаченного в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость превысил 225 млн рублей», — отметили в прокуратуре Тюменской области.

Пока велось следствие на счета бизнесмена, на которых хранилось 233 млн рублей, был наложен арест.

Дело в отношении соучастника предпринимателя расследуется отдельно.

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#Общество#Ирина Швецова#Прокуратура#Налоговые схемы
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