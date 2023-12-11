Жителям Тюменской области рассказали, какие соцуслуги они могут получить дистанционно

Отметим, региональная стратегия цифровой трансформации была утверждена в 2021 году. За короткое время по данной программе в Тюменской области удалось реализовать 54 проекта по направлениям: образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, госуправление, социальная сфера, экология, строительство, безопасность и спорт. И уже в прошлом году Тюменская область вошла в топ субъектов по уровню достижения «цифровой зрелости».