Жителям Тюменской области рассказали, какие соцуслуги они могут получить дистанционно

Posted 11 декабря, 12:41
Published 11 декабря, 12:41
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В ведомстве отметили, что с начала года за массовыми социально значимыми услугами департамента социального развития Тюменской области жители региона через портал обратились почти 19 тысяч раз.
Самой популярной услугой стало назначение мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе регионального материнского капитала.
В перечень массовых социально значимых услуг департамента социального развития Тюменской области входят:
Отметим, региональная стратегия цифровой трансформации была утверждена в 2021 году. За короткое время по данной программе в Тюменской области удалось реализовать 54 проекта по направлениям: образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, госуправление, социальная сфера, экология, строительство, безопасность и спорт. И уже в прошлом году Тюменская область вошла в топ субъектов по уровню достижения «цифровой зрелости».