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Posted 11 декабря, 12:41

Published 11 декабря, 12:41

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Жителям Тюменской области рассказали, какие соцуслуги они могут получить дистанционно

Жителям Тюменской области рассказали, какие соцуслуги они могут получить дистанционно

11 декабря 2023, 12:41
Фото: 1MI
14 массовых социально значимых услуг департамента социального развития Тюменской области можно получить на едином портале государственных и муниципальных услуг (госуслуги). Об этом сегодня, 11 декабря, рассказали в региональном департаменте соцразвития.

В ведомстве отметили, что с начала года за массовыми социально значимыми услугами департамента социального развития Тюменской области жители региона через портал обратились почти 19 тысяч раз.

Самой популярной услугой стало назначение мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе регионального материнского капитала.

В перечень массовых социально значимых услуг департамента социального развития Тюменской области входят:

  • Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан;
  • Предоставление регионального материнского (семейного) капитала;
  • Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи;
  • Выплата социального пособия на погребение;
  • Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье;
  • Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации;
  • Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР»;
  • Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
  • Предоставление права льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
  • и другие.

Отметим, региональная стратегия цифровой трансформации была утверждена в 2021 году. За короткое время по данной программе в Тюменской области удалось реализовать 54 проекта по направлениям: образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, госуправление, социальная сфера, экология, строительство, безопасность и спорт. И уже в прошлом году Тюменская область вошла в топ субъектов по уровню достижения «цифровой зрелости».

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