Александр Моор: Тюменская область уверенно движется по пути цифровизации

Posted 21 апреля 12:32
Published 21 апреля 12:32
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Updated Сегодня, 00:35
Региональная стратегия цифровой трансформации была утверждена в 2021 году. О том, какие проекты были воплощены в жизнь в 2022 году, доложил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.
«В рамках стратегии реализуется 54 проекта по таким направлениям, как образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление, социальная сфера, экология и природопользование, строительство, безопасность, физкультура и спорт, кадровое обеспечение, информационные технологии и инфраструктура. Общий объем расходов превысил 689 миллионов рублей, в том числе более 298 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета», – сообщил он.
По итогам 2022 года 100 процентов массовых социально значимых услуг доступно жителям Тюменской области в электронном виде, отметил заместитель губернатора. Впечатляющий результат достигнут в образовании – 100 процентов школ Тюменской области обеспечено безопасным доступом к интернету. Что касается здравоохранения, то в минувшем году 86 процентов записей на прием к врачу было совершено дистанционно, в том числе через региональные порталы государственных услуг.
Важным направлением реализации региональной стратегии цифровой трансформации является содействие развитию бизнеса в сфере информационных технологий. В Тюменской области сформирована комфортная экосистема для развития ИТ-отрасли. 27 ИТ-проектов воспользовались поддержкой в качестве резидентов Тюменского технопарка. В прошлом году в регионе открыто 70 новых компаний, работающих в сфере информационных технологий. В реестр отечественного программного обеспечения включено 198 продуктов, разработанных тюменскими специалистами.
По итогам 2022 года Тюменская область вошла в число лидеров среди регионов России по уровню достижения «цифровой зрелости».
По инициативе Александра Моора в региональную стратегию цифровой трансформации включена одна из базовых отраслей нашей экономики – сельское хозяйство. «Цифровые технологии, которые применяются в АПК, служат росту эффективности производственных и сбытовых процессов, обеспечивают сельхозпредприятиям конкурентные преимущества», – заявил глава региона.
Еще одна важная задача, решение которой будет продолжено в этом году, – цифровая трансформация госкомпаний. Главная цель – обеспечение их технологической независимости, подчеркнул Александр Моор.