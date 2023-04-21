Александр Моор: Тюменская область уверенно движется по пути цифровизации

По итогам 2022 года 100 процентов массовых социально значимых услуг доступно жителям Тюменской области в электронном виде, отметил заместитель губернатора. Впечатляющий результат достигнут в образовании – 100 процентов школ Тюменской области обеспечено безопасным доступом к интернету. Что касается здравоохранения, то в минувшем году 86 процентов записей на прием к врачу было совершено дистанционно, в том числе через региональные порталы государственных услуг.