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Posted 28 июня 12:19

Published 28 июня 12:19

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

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Интеллектуальная транспортная система Тюменской области рекомендована к тиражированию

28 июня 2023, 12:19
Фото: 1MI
Проект «Интеллектуальная транспортная система Тюменской области» размещен в банке решений «Умный город» Минстроя России. Это значит, что разработка может быть масштабирована на другие регионы страны, сообщает ГУС ТО.

Цель проекта «Умный город» — сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для городской жизни. В рамках развития ИТС в Тюменской области модернизируются светофорные объекты, внедряются программные комплексы на основе нейросетей, которые следят за состоянием дорог и трафиком транспорта. Благодаря развитию технологий существенно улучшилось движение общественного транспорта, оптимизированы маршруты. Пассажиры могут с помощью приложения отслеживать прибытие транспорта и планировать свой маршрут.

В Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» идёт развитие региональной интеллектуальной транспортной системы. В прошлом году регион запустил в эксплуатацию ИТС разработки местной компании.

Интеллектуальная транспортная система умеет:

• автоматизировать управление транспортной сферой;

• контролировать дорожную ситуацию при помощи нейросетей;

• анализировать аномалии транспортного потока и др.

 

В апреле текущего года проект ИТС Тюменской области занял 1 место в I Национальной премии «Умный город».

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