Интеллектуальная транспортная система Тюменской области рекомендована к тиражированию

Цель проекта «Умный город» — сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для городской жизни. В рамках развития ИТС в Тюменской области модернизируются светофорные объекты, внедряются программные комплексы на основе нейросетей, которые следят за состоянием дорог и трафиком транспорта. Благодаря развитию технологий существенно улучшилось движение общественного транспорта, оптимизированы маршруты. Пассажиры могут с помощью приложения отслеживать прибытие транспорта и планировать свой маршрут.