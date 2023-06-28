Интеллектуальная транспортная система Тюменской области рекомендована к тиражированию

Posted 28 июня 12:19
Published 28 июня 12:19
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Цель проекта «Умный город» — сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для городской жизни. В рамках развития ИТС в Тюменской области модернизируются светофорные объекты, внедряются программные комплексы на основе нейросетей, которые следят за состоянием дорог и трафиком транспорта. Благодаря развитию технологий существенно улучшилось движение общественного транспорта, оптимизированы маршруты. Пассажиры могут с помощью приложения отслеживать прибытие транспорта и планировать свой маршрут.
В Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» идёт развитие региональной интеллектуальной транспортной системы. В прошлом году регион запустил в эксплуатацию ИТС разработки местной компании.
Интеллектуальная транспортная система умеет:
• автоматизировать управление транспортной сферой;
• контролировать дорожную ситуацию при помощи нейросетей;
• анализировать аномалии транспортного потока и др.
В апреле текущего года проект ИТС Тюменской области занял 1 место в I Национальной премии «Умный город».