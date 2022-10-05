Тюменская область поделилась опытом цифровизации образования с ведущими экспертами

Участниками сессии стали сразу два представителя Тюменской области. Департамент информатизации поделился опытом создания и поддержки региональной единой государственной информационной системы образования. Сейчас в нее входят подсистемы: «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», «Навигатор дополнительного образования», модуль «Учет питания» и мобильное приложение «Образование 72». В системе работают все бюджетные учреждения Тюменской области, а это порядка 50 тысяч сотрудников и 600 тысяч родителей и детей. Региональная единая государственная информационная система образования позволяет строить интерактивную аналитику по различным направлениям образовательной деятельности, что дает возможность определять тенденции и зависимости развития, а также мониторить результаты образовательных учреждений с целью повышения эффективности их работы.