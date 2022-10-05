Тюменская область поделилась опытом цифровизации образования с ведущими экспертами

В рамках форума 3 октября состоялась сессия Министерства просвещения Российской Федерации — «Цифровые технологии в сфере образования: региональный опыт». Участники сессии обсудили налаживание диалога между бизнесом и государством в вопросах развития цифровых образовательных технологий. Также было уделено время вопросам создания и развития информационных образовательных систем, а также возможности и перспективы, которые открываются для региональных систем образования на пути цифровой трансформации.
Участниками сессии стали сразу два представителя Тюменской области. Департамент информатизации поделился опытом создания и поддержки региональной единой государственной информационной системы образования. Сейчас в нее входят подсистемы: «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», «Навигатор дополнительного образования», модуль «Учет питания» и мобильное приложение «Образование 72». В системе работают все бюджетные учреждения Тюменской области, а это порядка 50 тысяч сотрудников и 600 тысяч родителей и детей. Региональная единая государственная информационная система образования позволяет строить интерактивную аналитику по различным направлениям образовательной деятельности, что дает возможность определять тенденции и зависимости развития, а также мониторить результаты образовательных учреждений с целью повышения эффективности их работы.
Также одним из экспертов сессии выступил победитель второго Национального конкурса IT-решений «ПРОФ-IT.Инновация» в номинации «Искусственный интеллект» — компания-разработчик из Тюменской области ООО «Бизнес-Премиум». Представитель компании рассказал о разработанном программном продукте «Системы контроля деятельности образовательного учреждения», позволяющем автоматизировать административные процессы в детских садах, школах, гимназиях, комбинатах школьного питания.