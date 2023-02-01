Опыт Тюменской области в развитии цифровизации заинтересовал другие регионы

Также Станислав Логинов отметил, что для телекоммуникационных компаний, работающих в регионе, в 2 раза снижены ставки по налогу на имущество и земельному налогу. Также у них есть возможность использования инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Сопровождение всех инвестпроектов организовано в регионе по принципу «одного окна».