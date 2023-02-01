Опыт Тюменской области в развитии цифровизации заинтересовал другие регионы

Posted 1 февраля 11:51
Published 1 февраля 11:51
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Встречу с гостями провел директор профильного ведомства Станислав Логинов. Делигации он рассказал, что в Тюменской области действуют упрощенные условия предоставления земельных участков для строительства центров обработки данных. Для реализации масштабных инвестиционных проектов земельные участки, находящиеся в собственности Тюменской области, предоставляются в аренду без проведения торгов.
«Начиная с декабря 2022 года, для масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих организацию работы ЦОД, в регионе предъявляются пониженные требования к количеству создаваемых рабочих мест — от 7 человек. Также размер арендной платы за земельный участок и иное государственное имущество может быть снижен на 50% до конца 2024 года. Информация обо всех мерах поддержки для компаний в сфере информатизации и связи содержится на ИТ-навигаторе, созданном нами для удобства и оперативности получения информации заинтересованными лицами», — пояснил руководитель департамента информатизации.
Также Станислав Логинов отметил, что для телекоммуникационных компаний, работающих в регионе, в 2 раза снижены ставки по налогу на имущество и земельному налогу. Также у них есть возможность использования инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Сопровождение всех инвестпроектов организовано в регионе по принципу «одного окна».
Региональные меры поддержки отрасли информационных технологий и связи реализуются в рамках национальной программы «Цифровая экономика».