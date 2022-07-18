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Тюмень стала городом с самым высоким IQ

18 июля 13:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
В рейтинге самых умных городов России, составленного специалистами федерального Минстроя, Тюмень заняла первое место в категории с населением от 250 тысяч до миллиона. Об этом рассказали в региональном департаменте информатизации.

Тюмень стала лидером с результатом 100,75 балла, опередив Рязань и Сургут. По итогам прошлых лет Тюмень также была в тройке лидеров среди крупных городов, занимая лидирующие позиции.

В расчете учитывается 47 показателей, а принятая методика расчета предполагает деление городов на 4 группы по численности населения: крупнейшие города (от 1 миллиона), крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона), большие города (от 100 до 250 тысяч человек), города с населением менее 100 тысяч человек.

«В рамках программы „Умный город“ в Тюменской области реализуются проекты с использованием современных цифровых технологий. Их главная цель — сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Очень ценно, что наши усилия подтверждаются федеральными независимыми оценками качества жизни граждан», Станислав Логинов, руководитель департамента информатизации.

Информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».

В 2021 году подключили некоторые населенные пункты к интернету, обеспечили доступ к всемирной паутине в социально значимых объектах и другое. А в текущем году интернет появится в 41 населенном пункте региона.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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