Тюмень стала городом с самым высоким IQ

В расчете учитывается 47 показателей, а принятая методика расчета предполагает деление городов на 4 группы по численности населения: крупнейшие города (от 1 миллиона), крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона), большие города (от 100 до 250 тысяч человек), города с населением менее 100 тысяч человек.