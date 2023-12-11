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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Тюменцы планируют работать на новогодних праздниках курьерами и таксистами

Отдых только снится: тюменцы планируют работать и на новогодних праздниках

11 декабря 2023, 05:33
Фото: Midjourney

Тюменцы планируют работать на новогодних праздниках курьерами и таксистами

Вместо того, чтобы отдыхать на новогодних праздниках, некоторые тюменцы собираются пойти на подработку. Как сообщили эксперты платформы «Зарплата.ру», провести выходные за работой планируют 28% опрошенных.

12% респондентов на праздниках возьмут на себя роль комплектовщика товаров, 11% будут курьерами, 10% — таксистами, 9% — работниками колл-центров, 8% собираются устроиться официантами, 6% — продавцами.

Еще 4% опрошенных тюменцев в праздники будут работать репетиторами, 4% — фотографами, 3% — грузчиками, 2% — Снегурочкой или Дедом Морозом, а также 1% — сотрудниками проката зимнего инвентаря.

18% участников опроса утверждают, что на время праздничных выходных возьмут сверхурочные часы на основной работе, а 12% готовы пойти на любую подработку.

Также тюменцы рассказали, почему не хотят отдыхать на праздниках. 51% опрошенных утверждает, что подработка — это возможность накопить дополнительные деньги, 38% хотят побыстрее избавиться от долгов, а 26% не устраивает зарплата на основной работе.

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Также 16% тюменцев ответили, что для них подработка является хобби, 5% просто не любят Новый год, а 4% признались, что подработка поможет им убить время, так как встречать Новый год им не с кем.

На новогодних праздниках 39% респондентов планируют заработать от 15 до 20 тысяч рублей, 32% — от 5 до 10 тысяч, 9% считают, что не заработают больше 5 тысяч, 6% уверены, что смогут заработать более 20 тысяч, а 14% будут рады любому заработку.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашлись вакансии с зарплатой до 750 тысяч рублей. На данный момент 29% от общего числа вакансий предлагают зарплату свыше 100 тысяч рублей.

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