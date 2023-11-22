Работа без оплаты: стало известно, сколько должен тюменцу футбольный клуб Казахстана

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сумму озвучивает 72.RU со ссылкой на юриста Антона Смирнова. Он представляет интересы тюменского спортсмена в международном футбольном трибунале. Кстати, кроме тюменца претензии к клубу Казахстана имеют и еще несколько человек.
— У клуба серьезные задолженности по заработной плате и премиальным, составляющие более 6 среднемесячных заработков, — сообщал юрист в своём телеграм-канале.
Футболист Вячеслав Граб родился в Тобольске, играл за Тюмень. А с начала этого года перешел в казахстанский клуб. Напомним, о том, что тюменский футболист больше полугода не получает зарплату, стало известно в октябре.
Сумма долга именно ему — это и зарплата, и отпускные, и премиальные, и другие виды выплат. Тюменец при содействии юриста в одностороннем порядке расторг трудовые контракты. В планах также взыскать компенсацию за увольнение по уважительной причине.
Кстати, по данным на середину этого года, работодатели были должны тюменцам более 45 миллиардов рублей. Ситуацией тогда заинтересовался губернатор и правоохранители.