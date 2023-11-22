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Published Сегодня, 10:52

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Футбольный клуб Казахстана задолжал тюменцу несколько миллионов рублей

Работа без оплаты: стало известно, сколько должен тюменцу футбольный клуб Казахстана

22 ноября 2023, 10:52
Фото: 1MI

Футбольный клуб Казахстана задолжал тюменцу несколько миллионов рублей

Футбольный клуб «Окжетпес» не выплатил тюменскому спортсмену Вячеславу Грабу больше 15 миллионов тенге — это около 3 миллионов рублей. Юристы уже направили клубу официальную претензию футболиста.

Сумму озвучивает 72.RU со ссылкой на юриста Антона Смирнова. Он представляет интересы тюменского спортсмена в международном футбольном трибунале. Кстати, кроме тюменца претензии к клубу Казахстана имеют и еще несколько человек.

— У клуба серьезные задолженности по заработной плате и премиальным, составляющие более 6 среднемесячных заработков, — сообщал юрист в своём телеграм-канале.

Футболист Вячеслав Граб родился в Тобольске, играл за Тюмень. А с начала этого года перешел в казахстанский клуб. Напомним, о том, что тюменский футболист больше полугода не получает зарплату, стало известно в октябре.

Сумма долга именно ему — это и зарплата, и отпускные, и премиальные, и другие виды выплат. Тюменец при содействии юриста в одностороннем порядке расторг трудовые контракты. В планах также взыскать компенсацию за увольнение по уважительной причине.

Кстати, по данным на середину этого года, работодатели были должны тюменцам более 45 миллиардов рублей. Ситуацией тогда заинтересовался губернатор и правоохранители.

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#Общество#Тюменцы#Долг#Невыплата зарплаты#Долги по зарплате#Долги#Футбол#Футболисты#Инна Доровская
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