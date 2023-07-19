«Где деньги, начальник?»: более 45 миллиардов рублей задолжали тюменцам работодатели

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В отчете УМВД по Тюменской области о работе за 2022 года, который имеется в распоряжении редакции, указано, что в области до сих пор распространены нарушения прав граждан на своевременную оплату труда.
Однако в этом направлении наблюдается положительная динамика с 2021 по 2022 год суммарная задолженность сократилась с 58,7 миллиарда рублей до 42,2 миллиарда.
«Проблемы наблюдаются в 10 организациях, из них 6 организаций-банкротов, что требует принятия органами самоуправления дополнительного комплекса мер, направленного на скорейшее реальное восстановление нарушенных трудовых прав граждан», — указано в документе.
На проблему, которая ежегодно поднимается в регионе, обратил внимание и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил, что просроченная задолженность, несвоевременная выплата заработной платы — это повод для негативного развития социальной обстановки.
«Мы этого допустить не можем. По предприятиям-должникам продолжим принимать все необходимые меры для взыскания средств для выплаты заработной платы», — подчеркнул губернатор.
Источник редакции в правоохранительных органах обозначил, что сейчас сложнее всего работать с компаниями-банкротами, в некоторых случаях взыскивать задолженность приходится через суд.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что к 2025 году размер среднего заработка жителей Тюмени будет составлять 84,5-85,7 тысяч рублей. Такие данные опубликованы в прогнозе социально-экономического развития Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.