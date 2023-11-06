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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Футболист не сможет улететь из Тюмени со своей командой из-за травмы

На матче ФК «Тюмень» — «Сокол» одного из игроков увезли на скорой в больницу

6 ноября 2023, 05:36
Фото: ПФК «Сокол» Саратов

Футболист не сможет улететь из Тюмени со своей командой из-за травмы

На футбольном матче Первой лиги командами «Тюмень» и «Сокол», проходившем накануне в областной столице, одному из игроков потребовалась помощь медиков.

Травму головы получил футболист «Сокола» Никита Маньков во время столкновением с полузащитником «Тюмени» Александром Коротаевым. ЧП произошло на 4-й минуте игры. Маньков, несмотря на рассечение, продолжил матч, но на 36-й минуте его заменили.

В итоге Манькова отправили в больницу на дообследование. Врачи приняли решение оставить его в медучреждении для лечения.

«Врачи запретили игроку перелет и он останется под присмотром медиков в Тюмени на 2-3 дня», — сообщили представители саратовской команды.

В настоящее время команда «Сокол» улетела из Тюмени без одного игрока. Заметим, что на футбольном матче Первой лиги «Тюмень» одержала победу со счетом 2:0.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев выиграл поединок с бразильским спортсменом Алешандри Сирни. Бой проходил в субботу, 4 ноября.

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