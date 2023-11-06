На матче ФК «Тюмень» — «Сокол» одного из игроков увезли на скорой в больницу

Травму головы получил футболист «Сокола» Никита Маньков во время столкновением с полузащитником «Тюмени» Александром Коротаевым. ЧП произошло на 4-й минуте игры. Маньков, несмотря на рассечение, продолжил матч, но на 36-й минуте его заменили.