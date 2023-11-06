На матче ФК «Тюмень» — «Сокол» одного из игроков увезли на скорой в больницу

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Травму головы получил футболист «Сокола» Никита Маньков во время столкновением с полузащитником «Тюмени» Александром Коротаевым. ЧП произошло на 4-й минуте игры. Маньков, несмотря на рассечение, продолжил матч, но на 36-й минуте его заменили.
В итоге Манькова отправили в больницу на дообследование. Врачи приняли решение оставить его в медучреждении для лечения.
«Врачи запретили игроку перелет и он останется под присмотром медиков в Тюмени на 2-3 дня», — сообщили представители саратовской команды.
В настоящее время команда «Сокол» улетела из Тюмени без одного игрока. Заметим, что на футбольном матче Первой лиги «Тюмень» одержала победу со счетом 2:0.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев выиграл поединок с бразильским спортсменом Алешандри Сирни. Бой проходил в субботу, 4 ноября.