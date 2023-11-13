Футболисты клубов «Кубань» и «Тюмень» разочарованы поведением друг друга на матче

Еще одной претензией ПФК «Тюмень» стало то, что краснодарские игроки проигнорировали флеш-интервью, обязательные после матча, а их тренер Вадим Евсеев на пресс-конференции отказывался говорить, а только спорил. По мнению тюменцев, ПФК «Кубань» таким поведением проявила неуважение к болельщиками, СМИ и Первой лиге.