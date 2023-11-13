Футболисты клубов «Кубань» и «Тюмень» разочарованы поведением друг друга на матче

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Сначала представители тюменского клуба в соцсетях написали, что запасные игроки «Кубани» во время игры выбегали к полю, спорили с судьями. Кроме того, краснодарцы напугали 13-летнего подростка, который стоял на подаче мячей.
Еще одной претензией ПФК «Тюмень» стало то, что краснодарские игроки проигнорировали флеш-интервью, обязательные после матча, а их тренер Вадим Евсеев на пресс-конференции отказывался говорить, а только спорил. По мнению тюменцев, ПФК «Кубань» таким поведением проявила неуважение к болельщиками, СМИ и Первой лиге.
Соперники не стали отмалчиваться и в свою очередь заявили, что у них нет претензий к футболистам, но они удивлены поведением администрации тюменского клуба.
«„Тюмень“ неприятно удивила. Прежде всего, своим поведением. И речь не о футболистах… Пресс-служба „Тюмени“ позволила себе выставить гостей злобными мужиками с юга, запугивающими 13-летнего бол-боя. А манеру, с которой были заданы вопросы на послематчевой пресс-конференции, мы даже комментировать не будем. Болельщики люди не глупые, сами всё видят. Давайте заниматься футболом, а не графоманией», — прокомментировали в ПФК «Кубань».
Отметим, на матч пришли поболеть за команды почти три тысячи зрителей. Победу тюменцам принесли игроки Александр Коротаев, Руслан Байтуков и Андрей Чуканов. Это уже шестая игра, когда «Тюмень» не позволяет забить в свои ворота ни одного мяча.