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Футболисты клубов «Кубань» и «Тюмень» разочарованы поведением друг друга на матче

Футболисты клубов «Кубань» и «Тюмень» разочарованы поведением друг друга на матче

13 ноября 2023, 10:17
Фото: 1MI
Накануне, 12 ноября, футбольные клубы «Тюмень» и «Кубань» разыграли матч 18-го тура Мелбет — Первой Лиги. Встреча прошла на тюменском стадионе «Геолог» в пользу хозяев поля со счетом 3:0. Однако соперничество команд продолжилось и после матча — каждый из них заявил о своем недовольстве друг другом.
Фото: ПФК «Кубань» Краснодар/ВКонтакте

Сначала представители тюменского клуба в соцсетях написали, что запасные игроки «Кубани» во время игры выбегали к полю, спорили с судьями. Кроме того, краснодарцы напугали 13-летнего подростка, который стоял на подаче мячей.

Еще одной претензией ПФК «Тюмень» стало то, что краснодарские игроки проигнорировали флеш-интервью, обязательные после матча, а их тренер Вадим Евсеев на пресс-конференции отказывался говорить, а только спорил. По мнению тюменцев, ПФК «Кубань» таким поведением проявила неуважение к болельщиками, СМИ и Первой лиге.

Соперники не стали отмалчиваться и в свою очередь заявили, что у них нет претензий к футболистам, но они удивлены поведением администрации тюменского клуба.

«„Тюмень“ неприятно удивила. Прежде всего, своим поведением. И речь не о футболистах… Пресс-служба „Тюмени“ позволила себе выставить гостей злобными мужиками с юга, запугивающими 13-летнего бол-боя. А манеру, с которой были заданы вопросы на послематчевой пресс-конференции, мы даже комментировать не будем. Болельщики люди не глупые, сами всё видят. Давайте заниматься футболом, а не графоманией», — прокомментировали в ПФК «Кубань».

Отметим, на матч пришли поболеть за команды почти три тысячи зрителей. Победу тюменцам принесли игроки Александр Коротаев, Руслан Байтуков и Андрей Чуканов. Это уже шестая игра, когда «Тюмень» не позволяет забить в свои ворота ни одного мяча.

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#Общество#Спорт#Ирина Швецова#Футбол#Футболисты
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