Тюменцу не платят зарплату в Казахстане больше полугода

В документе указано, что если футбольный клуб не погасит образовавшуюся задолженность по заработной плате, в течение двух недель Вячеслав Граб и Тимур Касимов подадут заявления об увольнении, а также обратятся с жалобой в Футбольный трибунал ФИФА.