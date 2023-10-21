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Тюменцу не платят зарплату в Казахстане больше полугода

Тюменцу не платят зарплату в Казахстане больше полугода

21 октября 2023, 07:31
Фото: 1MI
Футболит из Тюмени Вячеслав Граба более полугода не получает заработную плату в футбольном клубе «Окжетпес» (Казахстан). Спортсмен уже направил претензии в ФК. Также к нему присоединился тренер по вратарям Тимур Касимов.
Фото: тг-канал Честность - не порок

В документе указано, что если футбольный клуб не погасит образовавшуюся задолженность по заработной плате, в течение двух недель Вячеслав Граб и Тимур Касимов подадут заявления об увольнении, а также обратятся с жалобой в Футбольный трибунал ФИФА.

Интересы Тимура Касимова и Вячеслава Граба представляет Первая футбольная правовая компания «Алетейя», сообщает в тг-канале «Честность — не порок».

Вячеслав Граб является уроженцев Тобольска. С 2013 года по 2021 год играл за «Тюмень», владимирское «Торпедо» и «Чайку» Песчанокопское. В настоящее время является российским футболистом, вратарем казахстанского клуба «Окжетпес».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области жителям региона работодатели задолжали более 45 миллиардов рублей. Проблемы с выплатой заработной платы были отмечены в 10 организациях, шесть из которых являются банкротами.

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