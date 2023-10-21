Тюменцу не платят зарплату в Казахстане больше полугода

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:34
В документе указано, что если футбольный клуб не погасит образовавшуюся задолженность по заработной плате, в течение двух недель Вячеслав Граб и Тимур Касимов подадут заявления об увольнении, а также обратятся с жалобой в Футбольный трибунал ФИФА.
Интересы Тимура Касимова и Вячеслава Граба представляет Первая футбольная правовая компания «Алетейя», сообщает в тг-канале «Честность — не порок».
Вячеслав Граб является уроженцев Тобольска. С 2013 года по 2021 год играл за «Тюмень», владимирское «Торпедо» и «Чайку» Песчанокопское. В настоящее время является российским футболистом, вратарем казахстанского клуба «Окжетпес».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области жителям региона работодатели задолжали более 45 миллиардов рублей. Проблемы с выплатой заработной платы были отмечены в 10 организациях, шесть из которых являются банкротами.