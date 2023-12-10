Социальный контракт помог жительнице Упоровского района открыть сыроварню

Posted 10 декабря, 12:37
Published 10 декабря, 12:37
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
О том как сельчанке удалось запустить собственное производство сыра, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. В ведомстве напомнили, что поддержка тюменцев в виде социального контракта осуществляется по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Семья Ольги Разовой стала участником этой программы. В 2021 году женщина оформила статус самозанятого и заключила социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности по производству сыра.
На средства государственной поддержки было приобретено все необходимое оборудование: сыроварня, холодильники-витрины, вакуумные упаковщики, формы — все это стало основой ее нового производства.
Первыми клиентами стали родственники семьи и соседи. А все началось с того, что в личном подсобном хозяйстве семьи появились излишки молочной продукции и Ольга решила использовать ее для изготовления сыра. Она начала изучать рецепты и постепенно осваивать искусство сыроварения.
Сегодня Ольга Разова — успешный предприниматель, которая радует своих клиентов вкусными сырами. Она постоянно изучает новые рецепты и экспериментирует с разными видами сыра, а ее продукция стала популярной не только в родном селе, но и за его пределами.