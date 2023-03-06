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Posted 6 марта 12:43

Published 6 марта 12:43

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Службы занятости помогают многодетным тюменкам открыть свой бизнес

6 марта 2023, 12:43
Фото: 1MI
Программа содействия предпринимательской деятельности безработных граждан действует в Тюменской области уже 11 год. За это время собственное дело открыли более 2400 безработных тюменцев. Об одном таком примере рассказали в региональном дептруда.

Наталья Терешина обратилась в отделение центра занятости по Бердюжскому району весной прошлого года. Многодетная мама решила попробовать открыть свое дело. Она сама проанализировала местный рынок труда и пришла к выводу, что в районе не достаточно развита сфера услуг по помывке автотранспорта.

Прежде, чем открыть ИП, тюменка прошла обучение по профкурсу «Основы предпринимательской деятельности», на которые ее направил центр занятости. Позже женщина защитила бизнес-план на межведомственной рабочей группе и для реализации своего проекта получила финансовую помощь.

«Я очень рада, что решилась стать самозанятой. Открытие своего дела поможет получать стабильный доход и уделять больше времени семье», — поделились Наталья.

Напомним, что меры поддержки предпринимательской инициативы оказываются гражданам, состоящим на учете в качестве безработного. На развитие своего дела выделяется единовременная финансовая помощь в размере до 192 тысяч рублей.

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