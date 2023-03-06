Службы занятости помогают многодетным тюменкам открыть свой бизнес

Наталья Терешина обратилась в отделение центра занятости по Бердюжскому району весной прошлого года. Многодетная мама решила попробовать открыть свое дело. Она сама проанализировала местный рынок труда и пришла к выводу, что в районе не достаточно развита сфера услуг по помывке автотранспорта.