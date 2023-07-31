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Posted 31 июля, 12:12

Published 31 июля, 12:12

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

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Более 2,4 тысяч безработных тюменцев открыли своё дело через службы занятости

31 июля 2023, 12:12
Фото: 1MI
В Тюменской области уже 11 год действует программа содействия предпринимательской деятельности безработных граждан. За это время собственное дело открыли более 2400 безработных тюменцев. Об одном таком примере рассказали в региональном департаменте труда.

Ирина Копытова из Ялуторовска при содействии специалистов местного кадрового центра «Работа России» открыла свой салон красоты. Но сначала девушка прошла обучение по наращиванию и ламинированию ресниц, и это стало толчком для открытия любимого дела.

Специалисты помогли Ирине составить бизнес-план, который она с успехом защитила и получила финансовую помощь в размере 192000 рублей. Средства Ирина использовала на приобретение необходимого оборудования и аренду помещения.

«Я благодарна службе занятости за оказанное содействие. Такие программы поддержки очень важны и необходимы. Они помогают начинающим предпринимателям воплотить свои мечты в реальность», — отметила Ирина Копытова.

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности является одной из востребованных услуг у женщин многие годы. С 2012 года свое дело при содействии службы занятости открыли более 1300 жительниц Тюменской области. Женщины развивают свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя и работают как самозанятые.

В 2022 году из 191 человека, оформивших свое дело — 125 представительниц прекрасного пола. В текущем году за консультацией обратились 292 женщины и уже 45 защитили бизнес-план и готовятся открыть свое дело.

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