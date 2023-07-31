Более 2,4 тысяч безработных тюменцев открыли своё дело через службы занятости

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности является одной из востребованных услуг у женщин многие годы. С 2012 года свое дело при содействии службы занятости открыли более 1300 жительниц Тюменской области. Женщины развивают свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя и работают как самозанятые.