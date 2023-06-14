В Тюменской области число самозанятых выросло вдвое

Posted 14 июня 13:02
Published 14 июня 13:02
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
И скорее всего это число станет еще больше. Для тех, кто планирует открыть свое дело или законно оформить подработку 15 июня начнется новая обучающая программа «Акселератор самозанятых». На курс уже записались 99 участника.
«Обучение пройдёт оффлайн и бесплатно, в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“», — пояснили в ведомстве.
На курсе слушатели научатся основам организации бизнеса, продвижению своих товаров, управлению финансами и не боятся трудностей. Каждую группу будет сопровождать уникальный куратор из числа успешных предпринимателей Тюмени
Подробная информация о курсе размещена в социальных сетях Инвестагентства Тюменской области и на сайте самозанятые72.рф.
Напомним, жители Тюменской области, оформившие самозанятость, могут получить комплексную поддержку в Инвестиционном агентстве. Также для безработных тюменцев предусмотрена финансовая помощь на открытие своего дела, которую предоставляет служба занятости.