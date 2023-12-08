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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Тюмени из-за морозов не работают камеры наблюдения.

«Безопасность заморожена?»: из-за холодов в городе не работают камеры наблюдения

8 декабря 2023, 07:43
Фото: 1MI
В Тюмени из-за морозов не работают камеры наблюдения.

В Тюмени из-за морозов не работают камеры наблюдения

Сегодня в Тюмени часть городских камер видеонаблюдения вышла из строя: одни вовсе не работают, другие же намертво запотели. Почему техника не выдержала похолодания?

Минувшей ночью температура воздуха опускалась до -37℃, что значительно сказалось на технике в городе. Так сейчас в городе не работает часть камер, некоторые вовсе не передают изображение, а другие запотели так, что разглядеть через них ничего не получится.

«На самом деле это вполне ожидаемо, в такие экстремальны морозы вся техника подвергается серьезному испытанию. Полностью рабочий прибор может замкнуть. С системами наблюдение все еще хуже, конденсат может оседать на линзе и корпусе из-за чего ухудшается качество изображения или сигнал теряется вовсе», — говорит мастер по ремонту техники Роман Сидоров.
Так выглядит картинка с некоторых городских камер сейчас. Так выглядит картинка с некоторых городских камер сейчас.
Так выглядит картинка с некоторых городских камер сейчас.
Фото: nashgorod.ru

Однако, как сообщил «Нашему городу» источник в правоохранительных органах, системы камер силовых ведомств, таких как, например, ГИБДД, оснащены противоморозными системами, также они находятся на постоянном мониторинге и в случае отказа в работе сразу оформляется заявка на ремонт.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменцы переживают экстремальные морозы и к каким последствиям привело резкое похолодание в городе.

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