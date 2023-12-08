«Безопасность заморожена?»: из-за холодов в городе не работают камеры наблюдения

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Минувшей ночью температура воздуха опускалась до -37℃, что значительно сказалось на технике в городе. Так сейчас в городе не работает часть камер, некоторые вовсе не передают изображение, а другие запотели так, что разглядеть через них ничего не получится.
«На самом деле это вполне ожидаемо, в такие экстремальны морозы вся техника подвергается серьезному испытанию. Полностью рабочий прибор может замкнуть. С системами наблюдение все еще хуже, конденсат может оседать на линзе и корпусе из-за чего ухудшается качество изображения или сигнал теряется вовсе», — говорит мастер по ремонту техники Роман Сидоров.
Однако, как сообщил «Нашему городу» источник в правоохранительных органах, системы камер силовых ведомств, таких как, например, ГИБДД, оснащены противоморозными системами, также они находятся на постоянном мониторинге и в случае отказа в работе сразу оформляется заявка на ремонт.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменцы переживают экстремальные морозы и к каким последствиям привело резкое похолодание в городе.