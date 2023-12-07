«Виноваты мужчины со стажем»: почему в Тюменской области чаще всего происходят ДТП

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
По статистическим данным, чаще всего в Тюменской области виновниками аварий оказываются опытные водители. Так автомобилисты со стажем в 30 и более лет, являются виновниками 23,7% дорожных происшествий. Водители со стажем в 10-15 и 15-20 лет провоцируют аварии в 17,2% и 16,7% соответственно. Менее аварийными оказались начинающие автомобилисты со стажем до 2 лет, они оказались виноватыми в 4,8% аварий.
К тому же молодые воители и по возрасту оказались менее аварийными. В 30,6% случаев возраст виновника ДТП составлял от 30 до 40 лет, на втором месте по аварийности возраст от 40 до 50 лет, по вине представителей этого возраста произошло 17,2% аварий. Водители от 18 до 21, от 21 до 25 и от 25 до 30 оказались намного аккуратнее, спровоцировав 6,5%, 8,1% и 5,9% дорожных происшествий соответственно.
Автоинструктор Кирилл Прокопьев считает, что этот показатель вполне закономерен, так как молодые водители, которые только что получили права, намного осторожнее ведут себя на дороге.
«А бывалый водитель уже двигается на инстинктах, а не по знакам и правилам, к тому же часто позволяет себе наглеть. Это распространенное заблуждение, что новички хуже всех на дороге. Бояться стоит именно водителей среднего возраста, которые хамят и подрезают, считая себя на лбом участке главными», — считает инструктор.
Также интересно, что в 81,8% случаев виновниками ДТП оказываются именно мужчины. О причинах этого явления порассуждал психолог Петр Зосимов.
«Если мы опустим тот факт, что мужчины чаще ездят за рулем и это тоже влияет на статистику, то могу сказать, что женщины всегда более осторожны и не склонны к риску. Мужчины же более импульсивны и от природы склонны к резким и рисковым поступкам. К тому же стереотип, гласящий о том, что женщине не место за рулем только убеждает мужчин в том, что он прирожденные водители. Но, а результат этого мы можем видеть по статистике», — говорит эксперт.
Хоть это редко учитывается, но на любое ДТП влияние оказывают качество дорожного покрытия и освещение на участке дороги. К сожалению не на всех дорогах Тюменской области эти два фактора обеспечивают безопасность, а не увеличивают риск возникновения ДТП.
Так качество дороги на тюменской объездной пока оставляет желать лучшего. На каждой полосе уже образована колея, хотя этому дорожному покрытию нет и 5 лет. Вдобавок дороги очень гладкие, на некоторых участках кажется, что шероховатость покрытия отсутствует вовсе, что существенно увеличивает тормозной путь автомобиля, особенно с учетом зимней наледи. Эту проблему регулярно поднимает директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин.
«Дорожные условия напрямую влияют на обстановку с ДТП всегда, потому что автомобиль едет по дороге. Эти условия могут быть прямые и сопутствующие, а потому при оценке ДТП должны учитывать это, но пока это условие игнорируется», — отмечает Савоськин.
Также на некоторых участках дорог региона асфальт лежит «заплатами» из-за чего у автомобиля меняется скорость прокрутки колеса из-за разности в шероховатости поверхности, это может привести к заносу и спровоцировать аварию.
Есть в регионе и проблемы с освещением. В этом году один человек погиб в аварии, произошедшей именно из-за того, что участок дороги не был освещен. Также в одной из аварий освещение на участке вовсе отключилось. По мнению тюменского урбаниста Никиты Мельникова, Тюмень достаточно развитый город, чтобы установить повсеместно опоры освещения, оборудованные солнечными батареями.
«У нас уже есть в городе фонари, работающие от солнечной энергии. Почему бы не перевести на них весь город? Да, это потребует серьезных затрат, но во временем это окупится. А то у нас Тюмени позиционируют, как современный город, но отойти на 100 метров от центра и мы увидим старые фонари на деревянных опорах, которые держатся на молитвах местных жителей. Нужно заботиться в первую очередь о безопасности даже, если это требует больших вложений», — говорит урбанист.
Очень много вопросов возникает сегодня и к качеству обучения в областных автошколах. Сейчас водители-новички находятся на особом контроле у ГИБДД по Тюменской области. По мнению тренера по экстремальному вождению Ахмета Разиева, в тюменских автошколах сейчас учат тому, как сдать экзамен на права, а не тому, как безопасно водить автомобиль.
«Большая проблема в том, что у нас экзамен проводится только в один сезон и водители не знают, каково водить в гололед или слякоть. Также не учат у нас действиям в экстренной ситуации и анализу конкретной дорожной обстановки в городе. Я считаю, что необходимо, во-первых расширить курс обучения для начинающих водителей, а, во-вторых ввести необходимость бывалым водителям каждые 5 лет заново сдавать теорию и практику, потому что, по статистике, они уж очень часто становятся виноватыми в ДТП», — говорит тренер.
С мнением о том, что автошколы города стоит обременить еще одной задачей про приемке экзаменов у водителей с опытом согласен и аварийный комиссар Дмитрий Калугин.
«Я же общаюсь с водителями, которые виноваты и это уже установила экспертиза. Так многие даже после этого гнут пальцы и не считают себя виновными. Считаю, что стоит строже следить за тем, кто может владеть водительскими правами, а кого стоит лишить этой возможности», — говорит комиссар.
Таким образом, для того, чтобы улучшить ситуацию на дорогах Тюменской области, необходимо более часто проверять опытных водителей на знание ПДД, а также увеличить срок и курс обучения для начинающих водителей. Также стоит усилить контроль за качеством дорожного полотна и освещения на дорогах региона.