«Виноваты мужчины со стажем»: почему в Тюменской области чаще всего происходят ДТП

К тому же молодые воители и по возрасту оказались менее аварийными. В 30,6% случаев возраст виновника ДТП составлял от 30 до 40 лет, на втором месте по аварийности возраст от 40 до 50 лет, по вине представителей этого возраста произошло 17,2% аварий. Водители от 18 до 21, от 21 до 25 и от 25 до 30 оказались намного аккуратнее, спровоцировав 6,5%, 8,1% и 5,9% дорожных происшествий соответственно.