Тюменцы открыли новый вид заработка на снеге

Также предлагаются услуги аренды спецтехники — экскаваторов, тракторов, погрузчиков, услуги по очистке крыш от наледи и снега, лепка Снеговиков и монтаж ледяных городок и т. д. Стоимость составляет от 250 до 2500 рублей.