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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Тюменцы пытаются заработать на снегопаде

Тюменцы открыли новый вид заработка на снеге

5 декабря 2023, 05:08
Фото: 1MI

Тюменцы пытаются заработать на снегопаде

На тюменских сайтах объявлений за последние три дня появились десятки предложений с услугами по уборке снега.
Сюжет
Снег
«Произведем уборку снегa прилегающей территории, на детских и спортивных площадкax, парковках, придомовой территории коттеджей и частных домов. Работаем с физическими и юридическими лицами. Стоимость услуги 400 рублей», — указано в одном из объявлений.

Также предлагаются услуги аренды спецтехники — экскаваторов, тракторов, погрузчиков, услуги по очистке крыш от наледи и снега, лепка Снеговиков и монтаж ледяных городок и т. д. Стоимость составляет от 250 до 2500 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на протяжении трех последних дней идет снег. За минувшие субботу и воскресенье в областной столице выпала практически месячная норма осадков. В настоящее время последствия снегопада в Тюмени ликвидируют более 530 единиц техники.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Услуги#Снег#Уборка снега#Снегопад
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