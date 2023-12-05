Тюменцы открыли новый вид заработка на снеге

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«Произведем уборку снегa прилегающей территории, на детских и спортивных площадкax, парковках, придомовой территории коттеджей и частных домов. Работаем с физическими и юридическими лицами. Стоимость услуги 400 рублей», — указано в одном из объявлений.
Также предлагаются услуги аренды спецтехники — экскаваторов, тракторов, погрузчиков, услуги по очистке крыш от наледи и снега, лепка Снеговиков и монтаж ледяных городок и т. д. Стоимость составляет от 250 до 2500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на протяжении трех последних дней идет снег. За минувшие субботу и воскресенье в областной столице выпала практически месячная норма осадков. В настоящее время последствия снегопада в Тюмени ликвидируют более 530 единиц техники.