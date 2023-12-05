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Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша», работавший в Тюмени, уехал на СВО

5 декабря 2023, 04:40
Фото: 1MI

Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный на 6,5 лет за педофилию, отправился в зону специальной военной операции на Украину. Ранее Белостоцкий работал в Тюмени — он снимал фильмы, проводил кастинги.
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Суд

Об отправке Белостоцкого на СВО сообщила его сестра. По ее словам, он подписал контракт с Министерством обороны и в октябре отправился на Украину.

Свое желание отправить в зону СВО Белостоцкий объяснил стремлением вернуть возможность его родным гордиться им пишет msk1.ru.

«Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку. И тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — сообщил экс-режиссер в своих социальных сетях.

Свой поступок экс-режиссер сравнил с «харакири», которые делали себе самураи по японской традиции, когда пытались доказать, что говорят истину.

«Возможно, мой поступок в чем-то схож с этой традицией. По-другому я не могу», — заявил он.

Напомним, бывший режиссер «Ералаша» и сериала «След» был задержан в 2020 году за развратные действия в отношении детей. Об уголовном деле против режиссера стало известно в октябре 2021 года, в это время он почти год находился в СИЗО. Его делом занимались следователи ГСУ СК России.

Режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий был осужден на 14 лет колонии строгого режима. Однако в ноябре 2022 года суд смягчил наказние и уменьшил срок до 6,5 лет колонии общего режима. На дату подписания контракта с Минобороны Белостоцкому оставалось отбыть около 4,5 лет тюремного срока.

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