Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша», работавший в Тюмени, уехал на СВО

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Об отправке Белостоцкого на СВО сообщила его сестра. По ее словам, он подписал контракт с Министерством обороны и в октябре отправился на Украину.
Свое желание отправить в зону СВО Белостоцкий объяснил стремлением вернуть возможность его родным гордиться им пишет msk1.ru.
«Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку. И тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — сообщил экс-режиссер в своих социальных сетях.
Свой поступок экс-режиссер сравнил с «харакири», которые делали себе самураи по японской традиции, когда пытались доказать, что говорят истину.
«Возможно, мой поступок в чем-то схож с этой традицией. По-другому я не могу», — заявил он.
Напомним, бывший режиссер «Ералаша» и сериала «След» был задержан в 2020 году за развратные действия в отношении детей. Об уголовном деле против режиссера стало известно в октябре 2021 года, в это время он почти год находился в СИЗО. Его делом занимались следователи ГСУ СК России.
Режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий был осужден на 14 лет колонии строгого режима. Однако в ноябре 2022 года суд смягчил наказние и уменьшил срок до 6,5 лет колонии общего режима. На дату подписания контракта с Минобороны Белостоцкому оставалось отбыть около 4,5 лет тюремного срока.