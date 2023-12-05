Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша», работавший в Тюмени, уехал на СВО

Напомним, бывший режиссер «Ералаша» и сериала «След» был задержан в 2020 году за развратные действия в отношении детей. Об уголовном деле против режиссера стало известно в октябре 2021 года, в это время он почти год находился в СИЗО. Его делом занимались следователи ГСУ СК России.