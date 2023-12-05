Что делает УСТЭК в морозы, чтобы температура в помещении была комфортной?

Впереди — зима. УСТЭК напоминает, что во время резкого похолодания увеличивается риск возникновения инцидентов на тепловых сетях, и призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае нельзя подходить к месту разлива или парения, даже если в опасной зоне оказалось ваше имущество, например, автомобиль. Если разлив застал в транспорте, не покидайте его.