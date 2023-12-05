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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

В тюменской системе теплоснабжения добавили градусы

Что делает УСТЭК в морозы, чтобы температура в помещении была комфортной?

5 декабря 2023, 04:22
Фото: УСТЭК

В тюменской системе теплоснабжения добавили градусы

За последние семь дней температура наружного воздуха в городе понизилась более чем на 11 градусов: от +0,4 до -11,4, в связи с чем специалисты УСТЭК увеличили количество тепла в системе теплоснабжения города. Что это значит?
Фото: УСТЭК

Параметры подачи тепла зависят от погодных условий — чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя. УСТЭК следит за регулировкой температуры, чтобы в жилых помещениях и социальных учреждениях было тепло и комфортно в любую погоду.

Впереди — зима. УСТЭК напоминает, что во время резкого похолодания увеличивается риск возникновения инцидентов на тепловых сетях, и призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае нельзя подходить к месту разлива или парения, даже если в опасной зоне оказалось ваше имущество, например, автомобиль. Если разлив застал в транспорте, не покидайте его.

Важно знать, что разлив горячей воды может распространяться далеко от места повреждения теплотрассы — возникает риск образования промоин, поэтому ни в коем случае нельзя приближаться к возможному месту порыва, а постараться максимально обойти его, изменив маршрут. Не пытайтесь пройти сквозь облако пара — это грозит серьезными ожогами.

При обнаружении на улице признаков повреждения теплосетей необходимо незамедлительно сообщить о данном факте по телефону контактного центра УСТЭК: +7 (3452) 38-62-00.

Напоминаем, что УСТЭК подаёт теплоноситель до внешней стены дома. Распределением тепла в многоквартирном доме занимается управляющая компания, если в доме установлен индивидуальных тепловой пункт. Поэтому, если вы чувствуете, что в квартире или доме недостаточно тепло, необходимо обращаться в управляющую компанию.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#УСТЭК
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