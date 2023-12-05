Утепляемся: в Тюменской области сегодня к ночи похолодает до -33

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В Тюмени во вторник, 5 декабря, в течение дня синоптики обещают осадки в виде снега, северо-западный ветер до 3,2 м/с. Утром температура воздуха составит -11…-13, к полудню похолодает до -16, к вечеру столбики термометров опустятся до -18…-20 (по ощущениям -25).
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57, закат в 15:59 продолжительность дня 7 часов 2 минуты.
В Тобольске 5 декабря в течение дня вероятны осадки в виде снега, скорость ветра составит 2,5-3,5 м/с. Утром температура воздуха составит -16.-17, к обеду столбики термометров опустятся до -18…-17, в ночные часы покажут -21…-21 (по ощущениям -26).
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 15:40 продолжительность дня 6 часов 46 минут.
В Ялуторовске 5 декабря в течения дня синоптики обещают осадки в виде снега, ветер северо-западный до 4 м/с. В утренние часы ожидается до -9…-11, в течения дня температура воздуха понизится до -14, в вечерние и ночные часы термометры покажут -17…-20 (по ощущениям -25).
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51, закат в 15:59 продолжительность дня 7 часов 8 минут.
В Заводоуковске во вторник ожидается снег, северо-западный ветер до 4 м/с. Утром температура воздуха составит -8…-9, к полудню синоптики обещают понижение до -13…-16, в ночные и вечерние часы термометры покажут -17…20 (по ощущениям -25).
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49, закат в 15:59 продолжительность дня 7 часов 10 минут.
В Ишиме 5 декабря в течение дня ожидается снег, ветер западный до 4,5 м/с. В утренние часы температура воздуха составит -7…-10, днем -6…-9, в вечерние ночные часы столбики термометров опустятся до -14.-18 (по ощущениям -22).
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34, закат в 15:49 продолжительность дня 7 часов 15 минут.