Утепляемся: в Тюменской области сегодня к ночи похолодает до -33

На юге Тюменской области сегодня к ночи ожидается похолодание — температура воздуха опустится до -28….-33. Днем столбики термометров покажут -12…-17, в Уватском районе и до -17-22, в юго-восточных районах -1…-6. В течение дня ожидаются снег, западный ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с, метель.

В Тюмени во вторник, 5 декабря, в течение дня синоптики обещают осадки в виде снега, северо-западный ветер до 3,2 м/с. Утром температура воздуха составит -11…-13, к полудню похолодает до -16, к вечеру столбики термометров опустятся до -18…-20 (по ощущениям -25). УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57, закат в 15:59 продолжительность дня 7 часов 2 минуты. В Тобольске 5 декабря в течение дня вероятны осадки в виде снега, скорость ветра составит 2,5-3,5 м/с. Утром температура воздуха составит -16.-17, к обеду столбики термометров опустятся до -18…-17, в ночные часы покажут -21…-21 (по ощущениям -26). УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 15:40 продолжительность дня 6 часов 46 минут. При какой погоде отменят занятия в школах в Тюмени Узнать подробнее В Ялуторовске 5 декабря в течения дня синоптики обещают осадки в виде снега, ветер северо-западный до 4 м/с. В утренние часы ожидается до -9…-11, в течения дня температура воздуха понизится до -14, в вечерние и ночные часы термометры покажут -17…-20 (по ощущениям -25). УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51, закат в 15:59 продолжительность дня 7 часов 8 минут. В Заводоуковске во вторник ожидается снег, северо-западный ветер до 4 м/с. Утром температура воздуха составит -8…-9, к полудню синоптики обещают понижение до -13…-16, в ночные и вечерние часы термометры покажут -17…20 (по ощущениям -25). УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49, закат в 15:59 продолжительность дня 7 часов 10 минут. «Не надо сыпать реагенты где попало»: мэр Тюмени отчитал дорожников за уборку снега Узнать подробнее В Ишиме 5 декабря в течение дня ожидается снег, ветер западный до 4,5 м/с. В утренние часы температура воздуха составит -7…-10, днем -6…-9, в вечерние ночные часы столбики термометров опустятся до -14.-18 (по ощущениям -22). УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34, закат в 15:49 продолжительность дня 7 часов 15 минут. Читайте также: В Тюмени неизвестный вышел на улицу с плакатом, осуждающим Кадырова В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина В Тобольске открыта пешеходная переправа через Иртыш