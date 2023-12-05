Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
На улице Червишевский тракт пробка растянулась от Пархоменко до Зои Космодемьянской, Трактовая стоит от Зои Космодемьянской до Мариса Тореза. Также затор наблюдается на участке Мориса Тореза до Герцена.
Сложная ситуация сложилась и на Мельникайте — прока от Федюнинского до Республики, на окружной дороге — от Московского тракта до Авторемонтной. Затруднено движение на Щербакова и Челюскинцев — от тимуровцев до Володарского, Алебашевской — от Дружбы до 50 лет Октября. В пробке стоят водители на Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Федюнинского, Монтажников, Московском тракте, Ямской, Ленина и т. д.
Водители воспринимают с юмором заторы на дорогах и отмечают, что зато есть время обратить внимание — какой красивый снег. А также философствуют на тему времени.
«Вы когда-нибудь задумывались, что такое „время“? Я не про единицу измерения», — рассуждают водители.
«Вчера была репетиция? Сегодня продолжаем?» — шутят автовладельцы.
«Вы еще со вчерашнего дня тут стоите?», — спрашивают друг друга тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром и вечером тюменские дороги были парализованы девятибалльными пробками. Заторы наблюдались как в центральной, так и других частях города.