Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки

Сложная ситуация сложилась и на Мельникайте — прока от Федюнинского до Республики, на окружной дороге — от Московского тракта до Авторемонтной. Затруднено движение на Щербакова и Челюскинцев — от тимуровцев до Володарского, Алебашевской — от Дружбы до 50 лет Октября. В пробке стоят водители на Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Федюнинского, Монтажников, Московском тракте, Ямской, Ленина и т. д.