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Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки

Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки

5 декабря 2023, 04:04
Фото: 1MI
В Тюмени второй день утро начинается с девятибалльных пробок. Заторы наблюдаются во всех районах города.
Фото: 2 ГИС

На улице Червишевский тракт пробка растянулась от Пархоменко до Зои Космодемьянской, Трактовая стоит от Зои Космодемьянской до Мариса Тореза. Также затор наблюдается на участке Мориса Тореза до Герцена.

Сложная ситуация сложилась и на Мельникайте — прока от Федюнинского до Республики, на окружной дороге — от Московского тракта до Авторемонтной. Затруднено движение на Щербакова и Челюскинцев — от тимуровцев до Володарского, Алебашевской — от Дружбы до 50 лет Октября. В пробке стоят водители на Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Федюнинского, Монтажников, Московском тракте, Ямской, Ленина и т. д.

Водители воспринимают с юмором заторы на дорогах и отмечают, что зато есть время обратить внимание — какой красивый снег. А также философствуют на тему времени.

«Вы когда-нибудь задумывались, что такое „время“? Я не про единицу измерения», — рассуждают водители.
«Вчера была репетиция? Сегодня продолжаем?» — шутят автовладельцы.
«Вы еще со вчерашнего дня тут стоите?», — спрашивают друг друга тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром и вечером тюменские дороги были парализованы девятибалльными пробками. Заторы наблюдались как в центральной, так и других частях города.

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