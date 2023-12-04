nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Тюмени пройдут мероприятия, посвященные Дню героев Отечества

Тюменцам рассказали, какие мероприятия пройдут в День героев Отечества

4 декабря 2023, 09:18
Фото: 1MI

В Тюмени пройдут мероприятия, посвященные Дню героев Отечества

Ежегодно 9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Памятная дата была установлена Госдумой в январе 2007 года. Этот праздник напрямую связан с историей страны и напоминает о подвигах людей, показавших на своем примере преданность родине.

Как и в других городах страны, в Тюмени также пройдут тематические мероприятия. 8 декабря в 11:00 в Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова состоится встреча с подполковником запаса, председателем Тюменской региональной общественной организации ветеранов ВДВ «Союз десантников» Григорием Григорьевым.

«В ходе встречи школьники узнают о пути офицера от заместителя командира парашютно-десантной роты по политической части до заместителя командира полка по воспитательной работе, о службе в „горячих точках“ и боевом опыте, правильном ориентировании в сложных ситуациях и суровой закалке советского и российского солдата. Не останутся без внимания и события тех „огненных лет“, важность памяти о которых невозможно недооценить», — сообщили представители библиотеки изданию «Тюменская область сегодня».
Тюменский герой Рустам Сайфуллин вернулся на СВО после реабилитации
Узнать подробнее

В этот же день в 14:00 в историческом парке «Россия — моя история» состоится лекция «Герои нашего времени: тюменцы — герои СВО». Слушателям расскажут о тюменцах, награжденных орденами в ходе спецоперации.

9 декабря, сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в музее «Городская Дума» состоится встреча с поисковым отрядом «Кречет». Посетители мероприятия узнают о военно-поисковом движении региона, также для них проведут экскурсию по экспозиции «Тюмень — Война — Великая Победа».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские депутаты планируют изменить дату празднования Дня города. Глава комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина пояснила, с чем это связано.

Читайте также:
Праздник подбирается все ближе. Монтаж главной ёлки Тюмени почти завершенДуша требует праздника: сколько тюменцы заплатят за корпоратив из своего кармана?Готовимся к праздникам: тюменкам рассказали, как похудеть к Новому году
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Праздник#Героизм#Мероприятия#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
Сегодня, 09:26
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
«Не надо сыпать реагенты где попало»: мэр Тюмени отчитал дорожников за уборку снега
Сегодня, 07:38
«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска
Сегодня, 09:54