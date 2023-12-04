Тюменцам рассказали, какие мероприятия пройдут в День героев Отечества

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как и в других городах страны, в Тюмени также пройдут тематические мероприятия. 8 декабря в 11:00 в Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова состоится встреча с подполковником запаса, председателем Тюменской региональной общественной организации ветеранов ВДВ «Союз десантников» Григорием Григорьевым.
«В ходе встречи школьники узнают о пути офицера от заместителя командира парашютно-десантной роты по политической части до заместителя командира полка по воспитательной работе, о службе в „горячих точках“ и боевом опыте, правильном ориентировании в сложных ситуациях и суровой закалке советского и российского солдата. Не останутся без внимания и события тех „огненных лет“, важность памяти о которых невозможно недооценить», — сообщили представители библиотеки изданию «Тюменская область сегодня».
В этот же день в 14:00 в историческом парке «Россия — моя история» состоится лекция «Герои нашего времени: тюменцы — герои СВО». Слушателям расскажут о тюменцах, награжденных орденами в ходе спецоперации.
9 декабря, сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в музее «Городская Дума» состоится встреча с поисковым отрядом «Кречет». Посетители мероприятия узнают о военно-поисковом движении региона, также для них проведут экскурсию по экспозиции «Тюмень — Война — Великая Победа».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские депутаты планируют изменить дату празднования Дня города. Глава комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина пояснила, с чем это связано.