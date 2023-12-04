Тюменцам рассказали, какие мероприятия пройдут в День героев Отечества

Как и в других городах страны, в Тюмени также пройдут тематические мероприятия. 8 декабря в 11:00 в Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова состоится встреча с подполковником запаса, председателем Тюменской региональной общественной организации ветеранов ВДВ «Союз десантников» Григорием Григорьевым.