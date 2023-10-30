Тюменский герой Рустам Сайфуллин вернулся на СВО после реабилитации

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Герой России Рустам Сайфуллин вернулся в зону специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Иван Квитка в своем Телеграм-канале.
Рустам Сайфуллин в марте 2022 года участвовал в спецоперации по защите мирного населения ЛНР и лично руководил наведением переправ через реки. Тюменец получил первые осколочные ранения, когда обеспечивал укрепление боевых позиций российских войск.
Боец вернулся в строй сразу после прохождения лечения и отправился на операцию по форсированию Северного Донца, где получил очередное ранение, но на этот раз оно было тяжелым. Сайфуллину было проведено несколько операций, а реабилитация заняла полтора года.
Сейчас Герой России снова отправился в Луганск. В сентябре он отказался от мандата в Тюменскую гордуму, решив применять свои навыки в военной сфере.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменка ищет своего брата, уехавшего на СВО. Последний раз с мужчиной удавалось связаться 8 октября.