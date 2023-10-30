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Тюменский герой Рустам Сайфуллин вернулся на СВО после реабилитации

Тюменский герой Рустам Сайфуллин вернулся на СВО после реабилитации

30 октября 2023, 08:28
Фото: Артем Черенко / 1MI
Реабилитация после тяжелого ранения заняла у Героя России полтора года. Сейчас он решил вернуться в строй, чтобы продолжить выполнять боевые задачи.

Герой России Рустам Сайфуллин вернулся в зону специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Иван Квитка в своем Телеграм-канале.

Рустам Сайфуллин в марте 2022 года участвовал в спецоперации по защите мирного населения ЛНР и лично руководил наведением переправ через реки. Тюменец получил первые осколочные ранения, когда обеспечивал укрепление боевых позиций российских войск.

Фото: Иван Квитка / Телеграм

Боец вернулся в строй сразу после прохождения лечения и отправился на операцию по форсированию Северного Донца, где получил очередное ранение, но на этот раз оно было тяжелым. Сайфуллину было проведено несколько операций, а реабилитация заняла полтора года.

Сейчас Герой России снова отправился в Луганск. В сентябре он отказался от мандата в Тюменскую гордуму, решив применять свои навыки в военной сфере.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменка ищет своего брата, уехавшего на СВО. Последний раз с мужчиной удавалось связаться 8 октября.

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#Тюменская область#Тюменцы#Герой России#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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