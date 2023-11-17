Готовимся к праздникам: тюменкам рассказали, как похудеть к Новому году

Похудеть к Новому году, когда осталось всего полтора месяца — очень смелая цель, которая требует грамотного подхода и решительных действий. Праздники совсем скоро и каждая тюменка хочет выглядеть неотразимо в том самом платье. Избавиться от лишних килограммов за короткое время — вполне реально, но нужно правильно сочетать питание и физические нагрузки.