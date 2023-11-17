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Готовимся к праздникам: тюменкам рассказали, как похудеть к Новому году

Готовимся к праздникам: тюменкам рассказали, как похудеть к Новому году

17 ноября 2023, 05:31
Фото: Midjourney
Похудение к Новому году часто становится предпраздничной целью тюменок. Достигнуть нужного результата можно легко, если следовать некоторым простым, но важным принципам.

Похудеть к Новому году, когда осталось всего полтора месяца — очень смелая цель, которая требует грамотного подхода и решительных действий. Праздники совсем скоро и каждая тюменка хочет выглядеть неотразимо в том самом платье. Избавиться от лишних килограммов за короткое время — вполне реально, но нужно правильно сочетать питание и физические нагрузки.

Универсальные правила похудения

Есть некоторые правила, которые будут актуальны для любого плана похудения.

  1. Вода. Она играет ключевую роль в любой диете. Это не просто жидкость, но и настоящий помощник на пути к идеальной фигуре. Вода помогает контролировать аппетит. Иногда жажда может ошибочно восприниматься как голод, поэтому выпивая стакан воды перед едой можно уменьшить порцию пищи. Горячая вода ускоряет обмен веществ, а если добавить в нее лимон, можно улучшить усвоение жиров. Также важно не забывать пить воду во время и после тренировок.
  2. Здоровый сон. Он важен всегда, не только в процессе похудения. Во время сна организм восстанавливается, происходит регуляция гормонов и усваивание питательных веществ. Чтобы высыпаться, можно устроить «цифровой детокс»: отказаться от гаджетов за час перед сном. Также можно попробовать медитации, почитать книгу или выпить травяного чая.
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Спорт поможет избавиться от лишних килограммов

Спорт — неотъемлемая часть похудения, тем более в сжатые сроки. Да, он приходится по душе не всем, но никто не говорит, что нужно себя изнемождать. Есть несколько упражнений, которые несмотря на свою простоту отличаются высокой эффективностью.

  1. Лестница. Обычная ходьба по лестнице — отличное упражнение для укрепления мышц ног, ягодиц и сердечно-сосудистой системы. Упражнение доступно большинству тюменцев, достаточно лишь отказаться от лифта и пройтись по ступенькам.
  2. Скакалка. Это отличный инструмент для интенсивной кардио-тренировки. Она не только укрепляет мышцы, но и отлично сжигает калории.
  3. Стул. Он точно есть у всех дома. С его помощью можно выполнять отжимания, приседания и другие упражнения, если дать волю фантазии. Выполнять прыжки на стул можно, но не рекомендуется: есть риски, что Новый год придется отмечать в гипсе.
  4. Вечеринка. Танцы отлично сжигают калории. Можно выделить 30-40 минут в день, чтобы подурачиться и размять мышцы. К тому же, это поможет поднять настроение.
  5. Бурпи. Интенсивное упражнение, близкое к тяжелой артиллерии. Оно сочетает в себе комбинацию отжиманий, приседаний и прыжков. Также эффективно для сжигания жира, но заставить себя их выполнять бывает тяжело.
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Питание — основа грамотного и быстрого похудения

Еда — основной пункт, от которого зависит процесс похудения. Стоит отказаться от экстремальных диет: можно не только нанести вред организму, но и набрать лишних килограммов после возвращения к привычному рациону.

Питаться следует сбалансированно, но разнообразно. Следует включить в рацион овощи и фрукты, нежирные источники белка из разряда курицы и рыбы, цельнозерновые продукты и здоровые жиры, в число которых входят орехи авокадо и оливковое масло.

Нужно ограничить потребление быстрых углеводов: сахар, сладости и мучное точно не помогут похудеть. Также следует отказаться от фаст-фуда, закусок и газированных напитков.

Полезные лайфхаки для быстрого похудения

Правильное питание и спорт — это, конечно, отлично. Но есть и некоторые лайфхаки, которые помогут ускорить процесс похудения и не сорваться до Нового года.

Так, можно завести «пищевой календарь», в котором каждый день будет посвящен отдельному виду продуктов, например, орехам, зерновым или морепродуктам. Это поможет поддерживать разнообразие рациона.

Можно устраивать «тематические дни»: выделять дни недели под определенную кухню мира. Благодаря таким дням можно не только разнообразить рацион, но и открыть для себя новые рецепты.

Стоит попробовать технику «медленного питания»: сосредотачиваться на каждом кусочке пищи, наслаждаясь его вкусом и фактурой. Таким образом, чувство сытости будет приходить быстрее.

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В завершение стоит рассказать, чего точно нельзя делать при похудении. Нельзя пренебрегать питательностью: в гонке за стройной талией часто возникает соблазн сократить калорийность до минимума, но это может привести к дефициту питательных веществ и даже к расстройству пищевого поведения. Важно помнить, что организм нуждается в белках, жирах и углеводах.

Нельзя забывать о воде. Ее дефицит замедляет метаболизм, что точно негативно скажется на процессе похудения.

Также не стоит слишком сильно ограничивать себя: строгие диеты и лишение себя любимых продуктов приведут к чрезмерной напряженности, из-за чего растет риск сорваться.

Есть и другие способы похудения, о них также ранее рассказывал «Наш Город». Врач-диетолог Василиса Пономарева поделилась двумя уникальными способами похудения, а также напомнила о важности правильного рациона.

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