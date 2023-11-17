Готовимся к праздникам: тюменкам рассказали, как похудеть к Новому году

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Похудеть к Новому году, когда осталось всего полтора месяца — очень смелая цель, которая требует грамотного подхода и решительных действий. Праздники совсем скоро и каждая тюменка хочет выглядеть неотразимо в том самом платье. Избавиться от лишних килограммов за короткое время — вполне реально, но нужно правильно сочетать питание и физические нагрузки.
Есть некоторые правила, которые будут актуальны для любого плана похудения.
Спорт — неотъемлемая часть похудения, тем более в сжатые сроки. Да, он приходится по душе не всем, но никто не говорит, что нужно себя изнемождать. Есть несколько упражнений, которые несмотря на свою простоту отличаются высокой эффективностью.
Еда — основной пункт, от которого зависит процесс похудения. Стоит отказаться от экстремальных диет: можно не только нанести вред организму, но и набрать лишних килограммов после возвращения к привычному рациону.
Питаться следует сбалансированно, но разнообразно. Следует включить в рацион овощи и фрукты, нежирные источники белка из разряда курицы и рыбы, цельнозерновые продукты и здоровые жиры, в число которых входят орехи авокадо и оливковое масло.
Нужно ограничить потребление быстрых углеводов: сахар, сладости и мучное точно не помогут похудеть. Также следует отказаться от фаст-фуда, закусок и газированных напитков.
Правильное питание и спорт — это, конечно, отлично. Но есть и некоторые лайфхаки, которые помогут ускорить процесс похудения и не сорваться до Нового года.
Так, можно завести «пищевой календарь», в котором каждый день будет посвящен отдельному виду продуктов, например, орехам, зерновым или морепродуктам. Это поможет поддерживать разнообразие рациона.
Можно устраивать «тематические дни»: выделять дни недели под определенную кухню мира. Благодаря таким дням можно не только разнообразить рацион, но и открыть для себя новые рецепты.
Стоит попробовать технику «медленного питания»: сосредотачиваться на каждом кусочке пищи, наслаждаясь его вкусом и фактурой. Таким образом, чувство сытости будет приходить быстрее.
В завершение стоит рассказать, чего точно нельзя делать при похудении. Нельзя пренебрегать питательностью: в гонке за стройной талией часто возникает соблазн сократить калорийность до минимума, но это может привести к дефициту питательных веществ и даже к расстройству пищевого поведения. Важно помнить, что организм нуждается в белках, жирах и углеводах.
Нельзя забывать о воде. Ее дефицит замедляет метаболизм, что точно негативно скажется на процессе похудения.
Также не стоит слишком сильно ограничивать себя: строгие диеты и лишение себя любимых продуктов приведут к чрезмерной напряженности, из-за чего растет риск сорваться.
Есть и другие способы похудения, о них также ранее рассказывал «Наш Город». Врач-диетолог Василиса Пономарева поделилась двумя уникальными способами похудения, а также напомнила о важности правильного рациона.