Душа требует праздника: сколько тюменцы заплатят за корпоратив из своего кармана?

Чем ближе Новый год — тем ближе пора корпоративов. Ходить на них любят не все тюменцы и причины у всех разные: кто-то из-за отношений с сотрудниками, кто-то из-за других планов, а кого-то может не устраивать сумма, которую нужно выложить за гуляния.