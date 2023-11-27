Душа требует праздника: сколько тюменцы заплатят за корпоратив из своего кармана?

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 06:37
Чем ближе Новый год — тем ближе пора корпоративов. Ходить на них любят не все тюменцы и причины у всех разные: кто-то из-за отношений с сотрудниками, кто-то из-за других планов, а кого-то может не устраивать сумма, которую нужно выложить за гуляния.
За корпоратив работникам приходится платить не всегда. Аналитики «Зарплата.ру» выяснили, что в 54% случаев организации берут все расходы на себя. При этом, корпоратив будет у 79% опрошенных.
Несмотря на то, что большей части тюменцев приходится платить за посещение корпоратива, они все равно настроены позитивно и готовы доплатить сверху, чтобы отправиться на мероприятие в новом наряде и с красивой прической.
В 27% случаев расходы делятся между организацией и работниками, а в 19% — все расходы полностью ложатся на сотрудников. 58% опрошенных платят за корпоратив от 1000 до 3000 рублей, 18% — менее 1000, 24% — более 3000.
67% женщин собираются перед корпоративом сделать прическу, а еще 49% отправятся к визажистам за профессиональным макияжем. Мужчины также планируют подготовиться: 78% хотят сходить в парикмахерскую, 60% купят новую одежду. При этом, 47% потратят на наряд не более 5000 рублей, 37% — от 5000 до 10000, 12% — от 10000 до 15000, 4% — более 15000 рублей.
У 63% тюменцев корпоратив будет проходить в банкетном зале или ресторане, 18% будут праздновать в офисе, 15% отправятся за город, 4% будут гулять в караоке или ночном клубе. Алкоголь разрешен на 98% корпоративов.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени гостиницы переполнены на новогодние праздники. В большинстве отелей почти не осталось свободных номеров.