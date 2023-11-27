Праздник подбирается все ближе. Монтаж главной ёлки Тюмени почти завершен

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
На кадрах видно, что над сбором каркаса ёлки работают сразу на двух строительных кранах. Остается собрать верхнюю часть — это около трети символа праздника.
На площади уже смонтированы световой фонтан и кубы.
Напомним, ранее стало известно, что монтаж главных елок города планируется завершить до 10 декабря. Речь тогда шла сразу о работах сразу на двух локациях — площади 400-летия Тюмени и на Цветном бульваре. После монтажа каркаса специалисты приступят к украшению ёлок.
Кроме того, на Цветном бульваре этой зимой будет работать каток с пунктом проката и буфетом. Ожидается, что площадь зоны активного отдыха составит около 4 тысяч квадратных метров. Предварительно озвучивалось, что зальют его к середине декабря.
А вот на площади 400-летия появится целый ледовый городок. В «Замке дракона» будут лабиринты, горки и ледяные скульптуры.
Кстати, многое к этому Новому году будет сделано в Тюмени за счет местных бизнесменов. Бюджетные деньги тратить чиновники почти не планируют.
Когда площадь в новогоднем убранстве смогут посетить тюменцы, в мэрии пока сказать затруднились. В мэрии отмечают, смонтировать световое оборудование, сделать ледовый городок, проверить, чтобы всё работало без сбоев — процесс очень трудоемкий. Плюс свои коррективы в работу может внести погода.
Ранее «Наш город» также писал о том, что базы отдыха поднимают цены на новогодние праздники. Отдых будет дороже в несколько раз, чем в обычные выходные.