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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Монтаж главной ёлки Тюмени показали на видео

Праздник подбирается все ближе. Монтаж главной ёлки Тюмени почти завершен

27 ноября 2023, 13:34
Фото: 1MI

Монтаж главной ёлки Тюмени показали на видео

На площади 400-летия Тюмени на завершающую стадию выходит монтаж главной новогодней красавицы города. Видео работ публикуют местные телеграмм-каналы.

На кадрах видно, что над сбором каркаса ёлки работают сразу на двух строительных кранах. Остается собрать верхнюю часть — это около трети символа праздника.

Видео: ТГ-канал "Тюмень"

На площади уже смонтированы световой фонтан и кубы.

Напомним, ранее стало известно, что монтаж главных елок города планируется завершить до 10 декабря. Речь тогда шла сразу о работах сразу на двух локациях — площади 400-летия Тюмени и на Цветном бульваре. После монтажа каркаса специалисты приступят к украшению ёлок.

Кроме того, на Цветном бульваре этой зимой будет работать каток с пунктом проката и буфетом. Ожидается, что площадь зоны активного отдыха составит около 4 тысяч квадратных метров. Предварительно озвучивалось, что зальют его к середине декабря.

А вот на площади 400-летия появится целый ледовый городок. В «Замке дракона» будут лабиринты, горки и ледяные скульптуры.

Кстати, многое к этому Новому году будет сделано в Тюмени за счет местных бизнесменов. Бюджетные деньги тратить чиновники почти не планируют.

Когда площадь в новогоднем убранстве смогут посетить тюменцы, в мэрии пока сказать затруднились. В мэрии отмечают, смонтировать световое оборудование, сделать ледовый городок, проверить, чтобы всё работало без сбоев — процесс очень трудоемкий. Плюс свои коррективы в работу может внести погода.

Ранее «Наш город» также писал о том, что базы отдыха поднимают цены на новогодние праздники. Отдых будет дороже в несколько раз, чем в обычные выходные.

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