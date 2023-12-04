Автомобилистов предупреждают: тюменская объездная будет перекрыта

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
5 декабря с 01:00 до 01:30 в Тюмени будет перекрыта объездная дорога. В Главном управлении строительства региона уточнили, что в это время на участке дороги перед путепроводом на Московский тракт будут выполняться работы по восстановлению трассовой растяжки для крепления дорожных знаков.
В связи с запланированными работами, движение будет перекрыто в обоих направлениях. На месте работ будут дежурить два экипажа ДПС, а также будут выставлены дорожные знаки и направляющие устройства.
Ранее, как писал «Наш город», тюменские власти отчитались об уборке снега. За минувшие сутки с городских улиц вывезли около 17 тысяч кубометров снега.