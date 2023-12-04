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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Тюмени ночью перекроют объездную дорогу

Автомобилистов предупреждают: тюменская объездная будет перекрыта

4 декабря 2023, 06:07
Фото: 1MI

В Тюмени ночью перекроют объездную дорогу

На участке дороги будут проводиться работы. Движение перекроют в обоих направлениях.

5 декабря с 01:00 до 01:30 в Тюмени будет перекрыта объездная дорога. В Главном управлении строительства региона уточнили, что в это время на участке дороги перед путепроводом на Московский тракт будут выполняться работы по восстановлению трассовой растяжки для крепления дорожных знаков.

В связи с запланированными работами, движение будет перекрыто в обоих направлениях. На месте работ будут дежурить два экипажа ДПС, а также будут выставлены дорожные знаки и направляющие устройства.

Ранее, как писал «Наш город», тюменские власти отчитались об уборке снега. За минувшие сутки с городских улиц вывезли около 17 тысяч кубометров снега.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Дороги#Безопасность на дорогах#Предупреждение#Любовь Селезнева
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