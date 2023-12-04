Автомобилистов предупреждают: тюменская объездная будет перекрыта

5 декабря с 01:00 до 01:30 в Тюмени будет перекрыта объездная дорога. В Главном управлении строительства региона уточнили, что в это время на участке дороги перед путепроводом на Московский тракт будут выполняться работы по восстановлению трассовой растяжки для крепления дорожных знаков.