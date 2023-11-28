В Тюмени планируют расширить дорогу у ТРЦ «Сити Молл» для борьбы с пробками

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В мэрии Тюмени данный вопрос уже рассматривался, но конечного решения по срокам пока нет. Все будет зависеть от финансирования, пишет «УРА.ру».
«Строительно-монтажные работы будут выполнены в перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства», — пояснили изданию в горадминистрации.
Напомним, в следующем году в Тюмени планируется также расширить загородную трассу — Салаирский тракт. Пока дорабатываются проектные документы, власти изымают у собственников земельные участки, расположенные рядом с дорогой.