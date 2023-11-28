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В Тюмени планируют расширить дорогу у ТРЦ «Сити Молл» для борьбы с пробками

В Тюмени планируют расширить дорогу у ТРЦ «Сити Молл» для борьбы с пробками

28 ноября 2023, 13:13
Фото: Midjourney
Жители тюменского микрорайона «Звездный городок» ранее жаловались на постоянные пробки по улице Тимофея Чаркова. Чтобы решить эту проблему, дорогу у ТРЦ «Сити Молл» планируется расширить.

 

В мэрии Тюмени данный вопрос уже рассматривался, но конечного решения по срокам пока нет. Все будет зависеть от финансирования, пишет «УРА.ру».

«Строительно-монтажные работы будут выполнены в перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства», — пояснили изданию в горадминистрации.

Напомним, в следующем году в Тюмени планируется также расширить загородную трассу — Салаирский тракт. Пока дорабатываются проектные документы, власти изымают у собственников земельные участки, расположенные рядом с дорогой.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Строительство дорог#Дорожное строительство
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