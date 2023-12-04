Сотни единиц техники и тысячи кубометров снега: власти отчитались об уборке Тюмени

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
По его словам, в течение дня в городе последствия прошедшего снегопада будут ликвидировать порядка 625 единиц техники и 660 дорожных рабочих.
«На утреннем селекторе специалисты доложили, что рано утром сложные участки дорог, магистрали, улицы с интенсивным движением и трафиком общественного транспорта были обработаны дополнительно. Циклы уборки будут повторяться несколько раз, чтобы не допускать образования накатов. Дал поручение, чтобы дорожные службы приняли меры для очистки дорожных карманов», — отметил Руслан Кухарук.
Работа по уборке снега во дворах также находится на контроле. Управляющим компаниям поручено очистить от снега входные группы подъездов, пешеходных дорожек, междворовых проездов, парковок.
Между тем, в настоящее время, несмотря на отчеты властей по уборке снега в городе, тюменцы продолжают жаловаться в социальных сетях на сугробы у остановок, во дворах домов, а движение на городских магистралях частично до сих пор парализовано из-за пробок.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник утром Тюмень сковали девятибалльные пробки. Заторы были зафиксированы практически на всех дорогах города.