nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

С тюменских улиц вывезли почти 17 тысяч кубометров снега

Сотни единиц техники и тысячи кубометров снега: власти отчитались об уборке Тюмени

4 декабря 2023, 05:40
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

С тюменских улиц вывезли почти 17 тысяч кубометров снега

Около 17 тысяч кубометров снега вывезли с тюменских улиц на полигоны за минувшие сутки дорожные службы. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Сюжет
Снег

По его словам, в течение дня в городе последствия прошедшего снегопада будут ликвидировать порядка 625 единиц техники и 660 дорожных рабочих.

«На утреннем селекторе специалисты доложили, что рано утром сложные участки дорог, магистрали, улицы с интенсивным движением и трафиком общественного транспорта были обработаны дополнительно. Циклы уборки будут повторяться несколько раз, чтобы не допускать образования накатов. Дал поручение, чтобы дорожные службы приняли меры для очистки дорожных карманов», — отметил Руслан Кухарук.

Работа по уборке снега во дворах также находится на контроле. Управляющим компаниям поручено очистить от снега входные группы подъездов, пешеходных дорожек, междворовых проездов, парковок.

Между тем, в настоящее время, несмотря на отчеты властей по уборке снега в городе, тюменцы продолжают жаловаться в социальных сетях на сугробы у остановок, во дворах домов, а движение на городских магистралях частично до сих пор парализовано из-за пробок.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник утром Тюмень сковали девятибалльные пробки. Заторы были зафиксированы практически на всех дорогах города.

Читайте также:
У жителей Тюмени в шесть раз вырос интерес к криптобиржамНа 3-летнего ребенка в одном из домов в Абатском районе обрушился потолокПоследствия снегопада: Тюмень парализовали 9-балльные пробки
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Снег#Уборка снега#Уборка улиц
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37