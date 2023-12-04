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В Абатском районе в доме обрушился потолок на трехлетнего ребенка

На 3-летнего ребенка в одном из домов в Абатском районе обрушился потолок

4 декабря 2023, 04:54
Фото: 1MI

В Абатском районе в доме обрушился потолок на трехлетнего ребенка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту обрушения в одном из тюменских домов потолка. Ее ход находится на его личном контроле.
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Дети

ЧП произошло в Абатском районе. В результате происшествия серьезно пострадал трехлетний ребенок — юного тюменца в бессознательном состоянии доставили в Ишимскую областную больницу.

«Ребенок находился без сознания, в жизнеугрожающем состоянии. На базе Ишимской областной больницы мы выполнили ригидную бронхоскопию и удалили фрагменты шлака, которыми были забиты бронхи у ребенка. После чего стало возможным его транспортировать в Тюмень», — рассказал врач-эндоскопист ТЦМК Артем Алимов.

На реанимобиле малыш был доставлен ребенка в Тюмени в ОКБ№1, где уже через несколько часов ребенок начал получать инновационную терапию в палате реанимации торакального отделения.

В настоящее время состояние юного пациента врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с тюменскими подростками, разгромившими супермаркет. Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручено предоставить информацию о ходе проверки.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Обрушение#Александр Бастрыкин
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