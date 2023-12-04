На 3-летнего ребенка в одном из домов в Абатском районе обрушился потолок

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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ЧП произошло в Абатском районе. В результате происшествия серьезно пострадал трехлетний ребенок — юного тюменца в бессознательном состоянии доставили в Ишимскую областную больницу.
«Ребенок находился без сознания, в жизнеугрожающем состоянии. На базе Ишимской областной больницы мы выполнили ригидную бронхоскопию и удалили фрагменты шлака, которыми были забиты бронхи у ребенка. После чего стало возможным его транспортировать в Тюмень», — рассказал врач-эндоскопист ТЦМК Артем Алимов.
На реанимобиле малыш был доставлен ребенка в Тюмени в ОКБ№1, где уже через несколько часов ребенок начал получать инновационную терапию в палате реанимации торакального отделения.
В настоящее время состояние юного пациента врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с тюменскими подростками, разгромившими супермаркет. Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручено предоставить информацию о ходе проверки.