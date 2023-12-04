У жителей Тюмени в шесть раз вырос интерес к криптобиржам

У жителей Тюмени во втором полугодии 2023 года резко вырос интерес к криптобиржам Если в начале года было отмечено снижение спроса на цифровые валюты на 46%, то за последние несколько месяцев этот показатель увеличился в шесть раз.

По данным аналитиков «Мегафона», в августе трафик на сайты криптобирж вырос в областной столице в 2,7 раза, в конце октября — в 5,5 раза. По мнению сертифицированного финансового консультанта, инвестора Татьяны Волковой, возросший спрос на цифровые валюты объясняется интересом Российской Федерации к криптобиржам. «Если до этого в ходу была риторика о том, что криптовалюты как финансовой единицы никогда не будет на территории нашей страны, то последние два года ультимативность ослабевает. Более того, 2022–2023 годы можно назвать действительно революционными. Взять ту же возможность криптовалютных переводов за рубеж для предпринимателей. Такие транши запущены с 1 июня 2023 года. Получается, что мы все ближе к повсеместному внедрению криптовалюты и их интегрированию в экономику РФ», — рассказала Татьяна Волкова. Кроме того, осенью этого года был зафиксирован рост рынка криптовалют. Люди начали получать прибыль и говорить об этом. Еще один фактор, влияющий на интерес к криптовалюте, — это колебания национальной валюты, пишет РБК Тюмень. Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени стала жертвой криптомошенников. Тюменка хотела стать партнёром фирмы Trader Income и заработать, но в итоге лишилась накоплений и квартиры. Читайте также: На 3-летнего ребенка в одном из домов в Абатском районе обрушился потолок При какой погоде отменят занятия в школах в Тюмени Последствия снегопада: Тюмень парализовали 9-балльные пробки