Последствия снегопада: Тюмень парализовали 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Парализовано движение на Червишевском тракте — от Федюнинского до Трактовой, Мельникайте — от Федюнинского до Республики, Пермякова — от Федюнинского до Александра Логунова.
Также затруднено движение на Московском тракте, улице Трактовой, Федюнинского — от Пермякова до Червишевского тракта. На Московском тракте пробка растянулась от улицы Сергея Джанбровского до ТРЦ «Колумб».
Также заторы наблюдаются на мосту Стрела, Челюскинцев, 2-й Луговой и Щербакова, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКМ, Ямской, Ленина, Профсоюзной и т. д. Затруднено движение на Старотобольском тракте — от Антипино до окружной дороги.
«Просто выпал снег. Едем по 10 километров в час», — отмечают автовладельцы.
Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие выходные дни в Тюмени выпала месячная норма осадков. Аномальный снегопад накрыл областную столицу в субботу — за несколько часов выпало порядка 50% месячной нормы осадков. По предварительным данным, суммарный прирост снега в период со 2 по 3 декабря составил до 15 сантиметров. За последние сутки часа на два полигона вывезли с улиц города почти 5 тысяч кубометров снега.