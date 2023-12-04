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Тюменские дороги парализовали 9-балльные пробки

Последствия снегопада: Тюмень парализовали 9-балльные пробки

4 декабря 2023, 03:55
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Тюменские дороги парализовали 9-балльные пробки

Утром в понедельник Тюмень сковали девятибалльные пробки из-за последствий снегопада. В настоящее время движение затруднено на всех городских магистралях.
Фото: 2 ГИС

Парализовано движение на Червишевском тракте — от Федюнинского до Трактовой, Мельникайте — от Федюнинского до Республики, Пермякова — от Федюнинского до Александра Логунова.

Также затруднено движение на Московском тракте, улице Трактовой, Федюнинского — от Пермякова до Червишевского тракта. На Московском тракте пробка растянулась от улицы Сергея Джанбровского до ТРЦ «Колумб».

Также заторы наблюдаются на мосту Стрела, Челюскинцев, 2-й Луговой и Щербакова, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКМ, Ямской, Ленина, Профсоюзной и т. д. Затруднено движение на Старотобольском тракте — от Антипино до окружной дороги.

«Просто выпал снег. Едем по 10 километров в час», — отмечают автовладельцы.

Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие выходные дни в Тюмени выпала месячная норма осадков. Аномальный снегопад накрыл областную столицу в субботу — за несколько часов выпало порядка 50% месячной нормы осадков. По предварительным данным, суммарный прирост снега в период со 2 по 3 декабря составил до 15 сантиметров. За последние сутки часа на два полигона вывезли с улиц города почти 5 тысяч кубометров снега.

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