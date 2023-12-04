Последствия снегопада: Тюмень парализовали 9-балльные пробки

Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие выходные дни в Тюмени выпала месячная норма осадков. Аномальный снегопад накрыл областную столицу в субботу — за несколько часов выпало порядка 50% месячной нормы осадков. По предварительным данным, суммарный прирост снега в период со 2 по 3 декабря составил до 15 сантиметров. За последние сутки часа на два полигона вывезли с улиц города почти 5 тысяч кубометров снега.